Dupla Ba-Vi terá que mostrar a sua força na Série B

Bahia e Vitória terão que ralar muito na Série B deste ano para conseguirem o retorno para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é isso o que apontam os números do matemático Marcelo Arruda.

Dono do conhecido site "Chance de Gol", que abriga probabilidades dos principais torneios de futebol do Brasil, seus cálculos não colocam a dupla Ba-Vi no halldos que vão ascender à elite.

De acordo com Arruda, antes da estreia, o tricolor tinha 39% de chance de conquistar uma das quatro vagas para a Série A, enquanto o rubro-negro ficava com 17,9%.

"Podemos dizer que é um sinal amarelo para Bahia e Vitória. Eles têm que começar com uma boa sequência de pontuação", disse o matemático, que utiliza resultados dos últimos 12 meses para comparar e fazer os cálculos.

Para conquistar o acesso na Série B deste ano, o "Chance de Gol" mostra que, com 69 pontos, o time terá 99% de chance. Com 71 é praticamente certo.

Segundo os números de Marcelo Arruda, América-MG, Botafogo, Paysandu e Ceará devem ser os clubes que vão abocanhar as vagas na Primeira Divisão. "É sempre bom registrar que isso é um retrato da situação atual e há a margem de erro. A cada rodada, o panorama muda", reforçou ele.

Se serve de consolo, tricolores e rubro-negros podem esquecer a possibilidade de rebaixamento. Segundo Arruda, o Bahia tem chance de queda de 1,5%. O Vitória um pouco mais, 5%. Bate na madeira!

