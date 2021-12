Dupla Ba-Vi terá concorrência real no Baianão

Em sua primeira edição realizada no já distante dia 11 de abril de 1932, o Torneio Início tinha como intuito "apresentar ao torcedor os "artistas da bola" que iriam desfilar no Estadual daquele ano", segundo informa edição de A Tarde da época. No último domingo, 9, após uma pausa de 30 anos, a competição retornou e, de fato, cumpriu com seu objetivo.

Exceção da dupla Ba-Vi, que atuou com time misto e sub-20, respectivamente, as dez agremiações do interior colocaram o que de melhor utilizarão no Estadual 2011. Quem pôde ir ao estádio de Pituaçu, certamente, viu despontar dois times com qualidades suficientes para brigar de igual para igual com os favoritos da capital e sonhar com o título estadual: Bahia de Feira e Vitória da Conquista.

Coincidência à parte, foram eles que protagonizaram a final do torneio, sendo o Tremendão o grande vencedor. Para o presidente do time feirense, Thiago Souza, o título coroa a boa preparação, mas ainda é insuficiente para as pretensões da equipe.

"É claro que vencer um torneio é maravilhoso. Porém, sonhamos com algo ainda maior, que é o Baianão. Apostamos na manutenção da base de 2010, na preparação (iniciada no dia 1º de dezembro) e o retorno de alguns jogadores chaves, exemplos de Jacson (atacante que retorna após passagem no Vitória) e Edson (lateral-direito)", disse, esperançoso.

Promessa - Eliminado na segunda fase pelo Bahia, restou ao Camaçari sonhar com uma melhor estreia diante do Juazeiro, no próximo domingo, 16. Pelo menos no discurso, o presidente Fernando Lopes promete dias melhores. "Vamos vencer. No último domingo (Torneio Início), colocamos parte do time titular que irá estrear no Estadual. Faltou gente e isso pesou na eliminação. Bahia e Vitória que se cuidem", provoca, animado, o dirigente.

A justificativa parecia ter sido ensaiada e foi a mesma dita pela principal contratação do caçula Serrano, o atacante Pena. "Temos jogadores novos, que, aos poucos, estão se entrosando. Ainda ficou muita gente de fora. Isso atrapalhou. Porém, acredito que na estreia, estará tudo certo", afirmou o jogador que, aos 36 anos, acumula passagens por Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Porto/POR.

Mesmo não atuando com o time principal, O Bahia fez bom uso do torneio. Pelo menos este foi o pensamento do técnico Chiquinho de Assis, que comandou a equipe durante a competição.

"Foi um bom teste para as jovens promessas. O Maurício, Bebeto, Maranhão, Pablo, Lenine, Roberto... todos estão à disposição de Rogério (Lourenço). Jogaram muito bem e mostraram que vão brigar pela titularidade", ressaltou.

Entrosamento - Ex-Bahia, o zagueiro Rogério, agora do Vitória da Conquista, fez questão de pregar respeito aos adversários, mas garante que o Bode vai dar trabalho. "O Torneio Início mostrou que os times estão muito equilibrados. Nos faltou um pouco mais de entrosamento. Trabalharemos duro e vamos chegar com tudo para erguer o título", conclui.

Finalistas mostram bons valores individuais no Torneio Início

Não há como negar, a expectativa de muitos torcedores era ver a dupla Ba-Vi duelar na grande final do Torneio Início. Conferir como estão, por exemplo, Jael, Ávine, Elkeson, Viáfara, etc.

Na prática, porém, nada disso ocorreu. Sem os titulares, tricolores e rubro-negros contentaram-se com o Ba-Vi genérico - disputado pelo Bahia de Feira e o Vitória da Conquista - na grande final.

Quem presenciou até o fim da decisiva partida, certamente, não se arrependeu. Atrações não faltaram. Do lado do Tremendão, o artilheiro João Neto mostrou para que veio. Fez três gols na disputa, segundo ele, apenas uma prévia. "No Baianão 2010 fiz 9 gols. Minha meta agora é superar esse número", confiante, disse. Destaque também para as atuações do meia Diones e do zagueiro Alex. "Sem falsa modéstia, o time é bom e vai dar trabalho", ressaltou o presidente do clube, Thiago Souza.

Enquanto isso, o Bode não fez por menos. Contratou o ex-Bahia, Rogério. O destaque, porém, está no setor ofensivo. A dupla formada pelo meia Brau e o atacante André já preocupa os rivais. "São muito rápidos e habilidosos", destacou, o técnico do Serrano, Elias Borges.



