Dupla Ba-Vi tenta evitar clássico precoce no Nordestão

Bahia e Vitória entram em campo na noite desta quarta-feira, 22, numa rodada final da fase de grupos da Copa do Nordeste onde tudo pode acontecer – inclusive abrir a chance de um Ba-Vi nas quartas de final. Mas, no meio de uma matemática um tanto complicada, basta aos torcedores da dupla baiana saberem de uma coisa: se ambos vencerem seus duelos, será praticamente impossível o clássico numa altura tão precoce.

Os dois jogos acontecem às 21h45. O Tricolor, líder do Grupo B e já garantido nas quartas, enfrenta o Fortaleza, na Fonte Nova. Já o Rubro-Negro, 2º lugar no Grupo E e ameaçado de não se classificar, entra em campo num duelo decisivo fora de casa com o Sergipe.

Segundo o regulamento do Regional, o líder de grupo com a pior campanha ficará no ‘pote 2’ do sorteio das quartas, ao lado dos três melhores segundos colocados. Eles enfrentarão os integrantes do ‘pote 1’, contendo os quatro melhores líderes de grupo.

Se vencer, o Leão passará o Sergipe e praticamente garantirá a vaga como um dos quatro melhores líderes de grupo. Para que isso não acontecesse, o Itabaiana precisaria vencer o CRB pelo Grupo D, fora de casa, por três gols de diferença.

Passando como um dos quatro melhores líderes, o Vitória ficaria no pote 1 do sorteio das quartas, onde o Bahia provavelmente estará. Assim, evitaria um cruzamento entre os rivais na fase seguinte.

A chance de o Tricolor cair no pote 2 – ou seja, avançar como o pior dos líderes de grupo – é muito pequena. Precisaria que a equipe perdesse ou empatasse na Fonte Nova com o Fortaleza e todos os demais líderes vencessem nesta quarta.

Para o Leão ficar no pote 2 e aumentar as chances de um Ba-Vi, bastaria a equipe de Argel Fucks perder ou empatar com o Sergipe nesta quarta, classificando-se assim como um dos três melhores segundos colocados. Em caso de derrota, o Vitória precisaria ainda torcer para que o CRB não vencesse o Itabaiana pelo Grupo D.

Maratona de Ba-Vis

Evitar um Ba-Vi nas quartas de final é evitar também uma verdadeira maratona de clássicos em menos de 15 dias. Seriam três em sequência – dois pela Copa do Nordeste e um pelo Campeonato Baiano.

Os jogos pelas quartas do Regional estão marcados para os dias 29 de março (quarta) e 2 de abril (domingo). No final de semana seguinte, há um Ba-Vi marcado pela penúltima rodada do Estadual.

Wellington Silva, lateral direito do Tricolor, diz que nem mesmo assim torcerá para que o rival vença o Sergipe, nesta quarta, e se classifique como um dos líderes. “Aí já é demais, né? Não tem como torcer por eles. A gente vai tá sempre secando. A gente quer ser campeão. Se eles saírem nessa primeira fase, então, será melhor para a gente”, comentou.

Para o Esquadrão, ainda está em jogo avançar com a melhor campanha da fase de grupos, que lhe daria vantagem para disputar os jogos de volta das fases seguintes em casa.

Já o Rubro-Negro não quer pensar na chance de um Ba-Vi nas quartas e nem nas chances de definir em casa: o importante no momento é conquistar a vaga. “Acho que tem que ir com essa mentalidade mesmo, de decisão. É como tem sido nos últimos jogos para a gente. Argel tem falado que em uma semana estamos definindo o nosso futuro no semestre: garantimos a vaga na Copa do Brasil, no Baianão e agora vamos em busca da Copa do Nordeste”, disse o meia Cleiton Xavier.

adblock ativo