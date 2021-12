Dupla Ba-Vi tenta a sorte na Copa Sul-Americana

Desbravar a América nunca foi missão fácil para a dupla baiana. Das poucas vezes em que rumaram para o território estrangeiro, Bahia e Vitória não podem dizer que trouxeram grandes conquistas. O Tricolor nunca venceu um jogo oficial fora do país, enquanto o Leão tem somente um triunfo além das fronteiras nacionais.

A Copa Sul-Americana seria, em teoria, o terreno perfeito para reverter tal histórico. Mas a competição, disputada pelos times baianos desde 2009, está longe de ser uma batalha fácil para a dupla. Bahia - com duas participações - e Vitória - que disputa pela quarta vez o torneio - jamais superaram a segunda fase.

Agora, na segunda Sul-Americana consecutiva que disputam juntos, a dupla pode alcançar a inédita vaga para as quartas de final. Mais do que isso: pode fazer o primeiro Ba-Vi internacional. Para tanto, o Esquadrão precisa passar pelo peruano César Vallejo, e o Leão, pelo Atlético Nacional, da Colômbia. O primeiro duelo para ambos acontece nesta quarta-feira, 1º. O Bahia entra na Fonte Nova às 19h30, enquanto o Vitória joga às 22h, em Medellín.

Retrospecto

A melhor campanha estrangeira do Tricolor aconteceu em 1989, pela Libertadores. O time chegou às quartas, quando caiu para o Internacional. Para tanto, o Esquadrão eliminou na segunda fase o Universitário - coincidentemente um time do Peru, como o César Vallejo.

O clube, no entanto, amarga o fato de nunca ter vencido fora do Brasil. Naquela Libertadores, foram três empates em três jogos. O Tricolor participou de outras duas Libertadores, e em ambas caiu na primeira fase: contra o San Lorenzo, em 1960, perdeu na Argentina por 3 a 0, e diante do Deportivo Itália, em 1964, empatou no Chile em 0 a 0.

Pela Sul-Americana, a única experiência de fato internacional foi no ano passado, quando perdeu por 1 a 0 para o Atlético Nacional na Colômbia, e foi desclassificado em Salvador nos pênaltis, após devolver o 1 a 0.

Para o goleiro Marcelo Lomba, o confronto é fundamental. "Temos que aproveitar o momento de recuperação da confiança. Temos que fazer o resultado, porque é uma chance de título pra gente", disse. "Temos que entrar 100% e levar um bom resultado para o Peru".

Fora a Sul-Americana, todas as experiências estrangeiras do Vitória em competições oficiais aconteceram pela Copa Conmebol. Em 1994, 0 rubro-negro foi eliminado na primeira fase, contra Corinthians. Em 97, avançou até as quartas, e caiu diante do Lanús, após perder por 3 a 1 na Argentina. Antes, despachou o Sportivo Luqueño, com o único triunfo baiano fora do Brasil: um 4 a 1 no Paraguai.

O Rubro-Negro, 12 anos depois, voltou a jogar uma partida internacional, pela Sul-Americana, contra o River Plate (URU). No primeiro jogo, um 4 a 1 para o adversário, em Montevidéu, resultado que praticamente tirou a chance de classificação.

O zagueiro Ednei viverá sua primeira experiência no exterior, e se diz ansioso. "Vai ser meu primeiro jogo internacional, mas estou tranquilo. Tudo o que eu quero é ter essa chance de jogar e ajudar o Vitória a ter um bom resultado aqui na Colômbia", disse.

