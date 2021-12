Dupla Ba-Vi tem seis jogadores na seleção da rodada

O triunfo do Bahia diante o Cruzeiro por 2 a 1, no Mineirão, e do Vitória sobre o Flamengo por 4 a 2, no Barradão, rendaram seis indicações para a dupla Ba-Vi na seleção da rodada. Três atletas do tricolor e três do Leão foram escolhidos como os melhores de suas posições na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Marcelo Lomba com nota 9,0, o meio-campo Anderson Talisca (8,0) e zagueiro Titi (7,5) foram os destaques do Bahia. O goleiro do Esquadrão foi o craque da rodada com a maior pontuação entre todos os jogadores.

Já no Vitória os indicados foram o artilheiro Dinei com uma nota 8,5, fruto de dois gols no triunfo contra o Flamengo, o lateral-esquerdo Juan (8,0) e o atacante Marquinhos (8,0).

adblock ativo