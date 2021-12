Dupla Ba-Vi tem piores campanhas na era dos pontos corridos

A apenas cinco rodadas do fim da Série A do Campeonato Brasileiro, a dupla Ba-Vi caminha a passos largos para a Série B. Os números reverberam o quão desesperador é o drama de Bahia e Vitória no certame nacional.

Vice-lanterna, com 31 pontos, o Tricolor de Aço tem aproveitamento de míseros 31,3% - 7 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Apesar de estar três pontos à frente do arquirrival, em 17º lugar, com 34, o Rubro-Negro soma 34% - 9 vitórias, 7 empates e 17 derrotas.

Tanto tricolores quanto rubro-negros acumulam, atualmente, desempenhos piores se comparados aos dos anos que acabaram rebaixados na era dos pontos corridos a partir de 2003.

Na primeira edição do modelo atual de disputa, o time azul, vermelho e branco acabou as 46 rodadas na lanterna. Somou apenas 46 pontos e terminou em 24º lugar. Foi rebaixado ao lado do Fortaleza, então 23º lugar, com 49.

Em 2004, o Leão caiu pela primeira vez na Era dos pontos corridos. Na época, foi rebaixado para a Série B, com 34,78% de aproveitamento. Cenário muito parecido ao atual, mas, mesmo assim, melhor.

Calculadora

Para o técnico Ney Franco, o momento não é de lamentações, tampouco de fazer o uso da calculadora. Segundo o treinador, o objetivo agora é o de correr atrás do prejuízo. "Precisamos traçar uma meta curta com os atletas. Os dois próximos jogos nossos, onde enfrentamos duas equipes que estão logo à nossa frente, a Chapecoense (16º, 36), em Santa Catarina e o Coritiba (15º, 37), no Barradão, teremos que ter a competência de vencer e sair do Z-4", disse o técnico rubro-negro.

O retorno à incômoda posição na tabela veio após o revés por 2 a 1 diante do São Paulo, que, também, rendeu ao Vitória, o risco de rebaixamento. Segundo o matemático gaúcho Tristão Garcia, do site Infobola, o Leão teve aumentada para 65% as chances de queda. Anteriormente, era de 47%.

"Apesar deste acréscimo, o Vitória está em situação melhor se comparado a do rival, Bahia. O Tricolor, aí, da Boa Terra, além de ter a obrigação de vencer todos os seus jogos, poderá, ter que 'secar' seus concorrentes. Mas vai depender das próximas rodadas. Em resumo, a situação do Bahia é muito delicada", falou, por telefone, Garcia.

O cenário nebuloso que vive o Tricolor, resume-se aos 92% de chances de queda, segundo o matemático - outros sites de estatísticas cravam, por sua vez, 97%. Porém, assim como na Toca do Leão, o discurso ainda é de perseverança.

"Restam cinco jogos. Enquanto houver chance, temos que lutar. O futebol é assim. Não se pode perder de véspera. Não podemos nos entregar. Vamos trabalhar de novo essa semana", ressaltou Gilson Kleina.

A situação desesperadora é tamanha, que para se ter uma ideia, o Tricolor não vence uma partida no certame nacional desde o dia 28 de setembro.

O último triunfo do Bahia no Campeonato Brasileiro aconteceu na 25ª rodada, quando o time de Gilson Kleina derrotou o Flamengo por 2 a 1 na Arena Fonte Nova. De lá pra cá, a equipe tricolor acumula dois empates e seis derrotas em oito partidas disputadas no torneio.

Ao deixar o Serra Dourada após a goleada para o Goiás (3x0), o volante Uelliton foi duro nas palavras. "Temos que tomar vergonha na cara".

