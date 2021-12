Dupla Ba-Vi tem meta de dobrar número de sócios em 2014

Aumento do pacote de benefícios e mais eficácia na comunicação com o torcedor, explicando do que eles se tratam. As palavras, proferidas no discurso do diretor de negócios do Bahia, Pablo Ramos, foram corroboradas pelo diretor de marketing do Vitória, Adílson Júnior. Elas são o ponto de partida dos dois grandes clubes baianos na trilha da tendência do futebol brasileiro, que é o aumento do número de novos sócios.

A dupla Ba-Vi apresenta sua meta para este ano: o Vitória fala em 20 mil sócios. O Bahia, em 50 mil. Embora expressivos, os números são aquém da necessidade. Todos os grandes clubes brasileiros seguem a ideia da massificação de seu quadro de associados. Atualmente, o Internacional, clube que lidera o ranking, já tem 112.839.

O ranking é do Movimento Por um Futebol Melhor, que, visando aumentar o quadro de sócios dos clubes, promove descontos em serviços e produtos aos associados adimplentes. Atualmente, são 45 agremiações participantes. Além de Bahia e Vitória, o Vitória da Conquista também participa.

Na segunda-feira, em São Paulo, tendo Galvão Bueno como mestre de cerimônias e participação de dirigentes dos grandes clubes brasileiros, além de figuras como o técnico da Seleção Luiz Felipe Scolari, o Movimento promoveu um evento para celebrar um ano de seu andamento. Convidado, A TARDE esteve presente.

Tricolor em nono

Pelo ranking, o Bahia, alavancado pelo processo de democratização em 2013, é o nono clube com mais sócios no país. São 22.436. O Vitória vem em 22º, com 6.540. Adilson Júnior informa o que o Leão pretende fazer para alcançar os líderes.

"É importante lembrar que não há inadimplência no Vitória. As mensalidades são cobradas em débito no cartão. Hoje, construímos uma forte vantagem financeira para quem se associa. Isso fora promoções com sorteio de brindes e camisas oficiais. Vamos seguir incrementando o pacote de benefícios. Semana que vem, lançaremos campanha para que quem trouxer mais novos sócios ao clube ganhe prêmios como moto, TV LCD 42'... Estamos fechando o pacote ", disse.

"Precisamos nos comunicar melhor para que o torcedor tenha ciência de todas as vanta-gens. Partiremos para a comunicação face to face. Usaremos o site oficial, redes sociais, campanhas no estádio e nosso programa de TV semanal para atingir a meta", emendou.

Pablo dá a visão tricolor. "Na comunicação,vamos partir para propagandas. Já temos 50 minibreaks de 15 a 30 segundos prontos para serem lançados em alguns canais. Fora que vamos intensificar as ações no Twitter, os 'e-mails marketing' e SMS exclusivos aos sócios. Além dos descontos em lojas e a participação na vida política do clube, lançaremos campanhas de marketing com os jogadores e novos produtos especiais para os sócios. Temos negociações com TVs por assinatura e produção de joias referentes aos títulos de 1959 e 1988".

