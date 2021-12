Dupla Ba-Vi tem meio caminho andado na Série B

A frase no título dessa matéria não é mera força de expressão. De fato, se fizermos uma análise do 1º turno da Série B, encerrado no último sábado, Vitória e Bahia estão com meio caminho andado do objetivo principal do ano: o retorno à Primeira Divisão.

O Rubro-Negro terminou o turno liderando a tabela, enquanto o Tricolor ficou em 4º. Mais importante do que as posições, para ambos, é a pontuação: 37 pontos para o Leão e 33 para o Esquadrão.

Nas contas dos matemáticos, o 'número mágico' para subir à elite na atual edição é 65 pontos. Quem alcançar tal patamar tem 99,5% de chances de alcançar o acesso. A dupla baiana, portanto, já tem mais do que a metade disso.

Se mantiver o ritmo, o Bahia pode fechar o ano com 66 pontos. A chance de subir, com essa quantidade, é de 99,8%. Já o Vitória chegaria a 74 pontos, cuja probabilidade de acesso é de 100%. Para o título, então, é de generosos 99,2%.

Desde 2006, quando o sistema de pontos corridos em dois turnos foi adotado, apenas uma equipe passou dos 65 pontos e não subiu. Foi o São Caetano, em 2012, que fez 71, mas perdeu a vaga justamente para o Vitória, com a mesma quantidade de pontos, porém com um triunfo a mais.

Um título do Leão também estaria bem encaminhado. O 'pior' campeão até hoje da Série B foi o Coritiba, com 69 pontos, em 2007. No ano passado, o Joinville ergueu a taça com 70.

Dupla é destaque

Os baianos também lideram duas estatísticas das mais positivas do campeonato. O Leão terminou o 1º turno com o melhor ataque da competição, enquanto o Tricolor segue com a melhor média de público.

Foram 30 gols do Vitória nos 19 jogos, a frente de Botafogo, 28, e de América-MG, Bahia, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Macaé, com 27 tentos.

A dupla também aparece com destaque entre as melhores defesas. O Fogão teve a menos vazada, com 12 gols sofridos, mas Leão e Esquadrão vêm em 2º, com 17.

Já o Bahia é o líder no quesito torcida. O Esquadrão colocou cerca de 19 mil pessoas por jogo na Fonte Nova até agora, a melhor média do turno. Paysandu, com pouco mais de 16 mil, e Ceará, com 15 mil, aparecem na sequência. O bilhete médio dos rivais, no entanto, é mais barato: R$ 7 do Vozão e R$ 17 do Papão contra R$ 23 do Tricolor. O Vitória ficou em 6º, com pouco mais de 8 mil torcedores por jogo.

O Rubro-Negro ainda encerrou o turno como o melhor visitante, com 51,85% de aproveitamento fora de casa, enquanto o Esquadrão foi o segundo melhor mandante, ao conquistar 85,19% dos pontos disputados na Fonte Nova.

Decepção e ascensão

Não há discussão sobre quem mais vem decepcionando nessa Série B. O Ceará deu esperança de um acesso tranquilo à sua torcida quando conquistou pela primeira vez a Copa do Nordeste, em abril, vencendo o Bahia nas duas partidas da final.

O campeão nordestino, porém, 'sumiu' na Série B. A campanha tem sido terrível. Com 14 pontos, terminou o turno na lanterna - posição que, aliás, ocupa há sete rodadas. Segundo a estatística, a chance de queda é de 92,6%. O Ceará tem o pior ataque (13 gols) e é o 2º pior mandante (25,93% de aproveitamento).

Entre os times que podem ameaçar os atuais integrantes da zona de acesso (Vitória, Botafogo, América-MG e Bahia) no decorrer da Série B estão o Santa Cruz e o Criciúma.

O Tricolor do Arruda, atual 8º colocado, com 28 pontos, tem a 2ª melhor campanha nos últimos dez jogos, com seis vitórias, um empate e três derrotas. O curioso é que a equipe pernambucana chegou a ocupar a vice-lanterna logo no início do campeonato.

Outro que flertou com o rebaixamento foi o Tigre, dono da 4ª melhor campanha dos últimos dez jogos, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. A equipe chegou a ficar 11 jogos sem perder após passar a ser comandada pelo sérvio Petkovic.

Leão terá diego renan e euller nas laterais

Sem Diogo Mateus, suspenso pelo 3º amarelo, Mancini já definiu que Diego Renan vai jogar na lateral direita no sábado, contra o Sampaio Corrêa. Com isso, Euller vai jogar na lateral esquerda.

Evento em aracaju rende 35 novos sócios

O Bahia promoveu neste domingo o 2º Encontro de Embaixadas, agora em Aracaju. O evento promocional, que contou com ídolos como Zé Carlos e Lima Sergipano, rendeu 35 novos sócios ao clube.

