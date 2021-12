Dupla Ba-Vi tem datas definidas para jogos da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas das partidas da segunda fase da Copa do Brasil. O Bahia terá seus jogos disputados nos dias 8 e 15 de maio e o Vitória, nos dias 15 e 22 do mesmo mês. O Leão encara o Salgueiro-PE, enquanto o Tricolor mede forças com o Luverdense-MT.

A primeira partida do Vitória será fora de casa, quando encara o time pernambucano no estádio Cornélio de Barros, às 19h. Caso o rubro-negro não elimine a partida de volta vencendo pro um placar com mínimo de dois gols de diferença, o duelo está agendado para às 20h30 do dia 22 (quarta-feira), no Barradão.

No jogo de estreia no torneio, o Esquadrão, a equipe venceu o Maranhão em São Luís, por 2 a 0 e eliminou a partida de volta. Nesta segunda fase, o time viaja à cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para enfrentar o Luverdense no dia 8 de maio, às 22h. O segundo jogo está marcado para o mesmo horário da quarta-feira seguinte, 15, na Arena Fonte Nova.

Regulamento - De acordo com o regulamento, somente até esta fase o critério de dois gols marcados fora de casa elimina o jogo da volta. Com isso, ambas as equipes podem garantir vaga para próxima fase já na próxima partida. Caso avance, o Vitória pega o vencedor do confronto entre São Bernardo-SP e Criciúma. Já o Bahia, caso passe pelo Luverdense, pode cruzar com o Fortaleza ou o Confiança-SE.

A melhor participação de uma equipe baiana na Copa do Brasil foi em 2010, quando o Vitória fez uma ótima campanha e foi parado somente pelo Santos na final - que havia vencido também o campeonato estadual. O Bahia chegou ao sexto lugar nas edições de 1999 e 2002.

adblock ativo