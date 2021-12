Dupla Ba-Vi siamesa

Em tempos de festejos de Cosme e Damião, no mês de setembro, Bahia e Vitória parecem consolidar a virtude gêmea dos erês cultuados nos festejos populares. Ao fim de 23 rodadas no Campeonato Brasileiro, as duas equipes seguem coladas, com o mesmo número de pontos no certame.

Ambos somam 31, com oito vitórias, sete empates e oito derrotas. Somente pelo saldo de gols (-2 a -3), o Vitória consegue se sobressair em relação ao Bahia, ocupando a nona colocação, tendo o rival na posição imediatamente abaixo na tabela.

Como uma gangorra sem direção, os clubes baianos têm alternado colocações em quase todo o campeonato, mas, no geral, o desempenho do rubro-negro é superior quando o espelho é justamente a campanha tricolor.

Das 23 rodadas, o Vitória esteve à frente do Bahia em 17 delas. A partir da décima, a distância entre os dois começou a diminuir, e eles seguiram próximos desde então.

O Leão tem a maior parte dos seus pontos conquistados dentro de casa. Foram 23 como mandante (74,1%) e oito como visitante (25,9%). Já o Esquadrão tem uma campanha mais equilibrada no quesito mando. Foram 18 pontos em seus domínios (58%) e 13 deles (41,9%) fora.

Como tempero para a vocação siamesa que a dupla Ba-Vi tem apresentado nesta edição do Nacional, no próximo dia 9, na Fonte Nova, os dois times vão medir forças no dérbi local. No encontro do primeiro turno, evidenciando o equilíbrio entre Bahia e Vitória, o jogo terminou com igualdade em zero, além de elogios mútuos entre os jogadores.

Desempenho histórico

Ao longo da história, tendo como medida o Brasileiro unificado, de 1959 a 2012, o Bahia tem ascendência sobre o Vitória em posições finais. Em 55 edições, o Bahia ficou à frente do Vitória em 31 oportunidades.

Isto contando, inclusive, o ano de 1968, quando houve dois torneios nacionais em disputa (a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa), com o tricolor participando das duas competições e o rubro-negro ausente de ambas.

O Vitória levou a melhor sobre o arquirrival em 19 ocasiões. Por cinco vezes as duas equipes não participaram juntas da Série A do Brasileiro, atuando em divisões menos nobres em períodos de penúria. Para esta edição, a sorte já está lançada. Quem terminará à frente? Bahia ou Vitória?

Voando

Enquanto o Bahia retorna de longa viagem da Colômbia, o Vitória parte em voo para a cidade de Curitiba para encarar o Atlético Paranaense, domingo, 29, às 18h30 na Vila Capanema. No mesmo dia, às16h, o tricolor recebe o Vasco, na Fonte.

adblock ativo