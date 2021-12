Dupla Ba-Vi será carro-chefe de novo canal por assinatura

Para o torcedor nordestino, uma bela notícia. Para o baiano, melhor ainda. Está confirmada para dezembro, com a data exata a ser definida, a estreia do Esporte Interativo Nordeste, um canal por assinatura voltado para o futebol da região e que terá Bahia e Vitória como carros-chefes da cobertura.

Canal nacional criado em 2007, o Esporte Interativo (EI) detém os direitos de transmissão da Copa do Nordeste. Em 2013, exibiu os 62 jogos do torneio. Satisfeito com o retorno, desenvolveu o projeto do segundo canal, o primeiro no Brasil exclusivamente nordestino.

"Bahia e Vitória terão cobertura especial. Pela força econômica, Bahia e Pernambuco terão base maior do que os demais estados no Esporte Interativo Nordeste. Isso, já estamos colocando em prática na contratação das equipes de cobertura de todos os estados. Mas, Pernambuco tem três clubes grandes. A Bahia, dois. Assim, Bahia e Vitória levam vantagem. Fora que representam 2/3 do Nordeste na Série A. Portanto, a dupla Ba-Vi terá o maior destaque do canal", explica Edgar Diniz, presidente do EI.

"Contudo, não podemos cometer o erro de outros canais, que dão uma prioridade excessiva para os clubes de ponta, no caso, os do eixo Rio-São Paulo, em detrimento dos demais. Faremos uma cobertura mais equilibrada, com espaço para clubes e estados menores", emenda.

A situação citada pelo presidente, alvo de reclamação histórica dos torcedores nordestinos, foi o principal motivo para a criação do novo canal.

Mercado em expansão - "Hoje, vemos no Nordeste um mercado enorme, crescente, com torcidas reconhecidamente apaixonadas e muito mal atendidas pela mídia. Atender a essa demanda pareceu uma oportunidade irrecusável. Foi assim que decidimos comprar os direitos do Copa do Nordeste, que teve um sucesso avassalador em 2013", comenta Edgar Diniz.

Os dados nos quais o comentário se baseia são oriundos da popularidade. Com a média de 8.462 torcedores por jogo, a Copa do Nordeste foi a competição de maior presença nos estádios no 1º semestre de 2013. O Campeonato Mineiro, em segundo lugar, teve média de 6.451. Já o Paulista, terceiro, de 6.260.

Quanto à audiência, os números de TV aberta mostram a força do Nordeste. A Globo transmitiu os jogos do regional para Salvador, Recife e Fortaleza. A média de pontos no Ibope foi de 21,7. Já o Paulistão, historicamente dono das melhores audiências, teve média de 15,4 na grande São Paulo.

"Temos um compromisso, publicado em manifesto, de investir mais de R$ 100 milhões no futebol nordestino nos próximos 10 anos. Nossa meta também é expandir a adesão a nossos canais. Vamos começar a negociação agora, mas temos certeza que a Sky (maior operadora de TV por assinatura do Brasil) vai passar a transmiti-los (hoje, só a Claro, Oi e Vivo TV possuem o Esporte Interativo). O Nordeste é um mercado em expansão e de audiência comprovada", finaliza Diniz.

Ao menos 50h semanais de programação inédita - O novo canal terá bases espalhadas pelo Nordeste. De acordo com o presidente Edgar Diniz, três já estão certas: Bahia, Pernambuco e Ceará. Em média, serão entre 50 e 60 horas semanais de programação ao vivo/inédita do Esporte Interativo Nordeste. A meta corresponde à média dos demais canais esportivos por assinatura.



