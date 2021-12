Dupla Ba-Vi se prepara para a final do Baianão

Dois dias de folga. A decisão, coincidente nas comissões técnicas de Bahia e Vitória, já é o primeiro ato da estratégia para a final do Campeonato Baiano, que terá o jogo de ida realizado em 1º de maio, no Barradão. A volta será uma semana depois, na Arena Fonte Nova. Dono da melhor campanha, o Tricolor joga pelo empate no somatório das duas partidas.

Os preparadores dos dois times explicam que o descanso é parte fundamental da preparação para os atletas chegarem 100% às duas batalhas. O Vitória, que se classificou ao fazer 3 a 0 sobre a Juazeirense na quinta-feira, deu folga nesta sexta-feira, 22, e neste sábado, 23. Já o Bahia, que venceu o Fluminense de Feira por 2 a 1 na quarta, segurou as folgas para este sábado e domingo, 24.

Réverson Pimentel, preparador físico do Bahia, comentou: "A questão emocional é a mais importante neste momento em que estamos jogando mata-matas. Viemos de duas partidas altamente desgastantes contra o Santa Cruz [pela semifinal da Copa do Nordeste, quando foi eliminado ao empatar por 2 a 2 em Recife, há 10 dias, e sofrer 1 a 0 na Fonte Nova, há uma semana]. Jogos muito intensos em que os atletas correram em média 10 km por jogo, o que é um número ainda normal, mas deram de 40 a 50 piques em ritmo muito forte, número muito alto e consequente da intensidade das partidas. Na quarta, contra o Fluminense, o time estava visivelmente abatido".

Ângelo Alves, do Leão, emendou: "Estudos mostram que o principal desgaste dos atletas vem nas 48 horas após o jogo. Por isso, as folgas sexta e sábado. E o desgaste, de fato, não é só físico. É preciso cuidar muito da questão emocional, que é decisiva em grandes clássicos. Esses dias em casa com a família são parte integrante da preparação dos nossos jogadores para os Ba-Vis. Se esses jogos promovem uma inquietação até nos torcedores, imagine nos atletas que vão entrar em campo?".

Níveis diferentes

A folga se encaixa de forma diferente na preparação dos elencos. A diferença vem porque, enquanto os titulares tricolores tiveram 23 jogos nesta temporada (não contando o triunfo por 2 a 1 sobre a Juazeirense, no qual o Bahia jogou com a equipe sub-20, mas incluindo o amistoso nos EUA), os rubro-negros, fora da Copa do Nordeste, tiveram apenas 12. Por outro lado, o Esquadrão só volta a campo no Ba-Vi. Já o Leão jogará quarta-feira, na Fonte Nova, contra o Náutico-RR, pelo duelo de volta da 1ª fase da Copa do Brasil - a ida foi vencida por 3 a 2.

"Utilizamos os grandes intervalos entre os jogos para dar um acúmulo de treinos aos atletas. Por isso, agora, o descanso físico também é necessário. Domingo, daremos uma nova carga alta. A partir de segunda, dosaremos mais os treinos, até porque temos um jogo na quarta. Não podemos pensar só no Ba-Vi. Na quinta, faremos regenerativos, aí, sim, já voltados para o clássico", informou Alves.

Pimentel explicou a situação tricolor: "Hoje (sexta-feira), pela primeira vez em mais de um mês, consegui dar uma carga alta de treino de força e velocidade. Antes, não era possível porque tínhamos jogos a cada três dias. Até domingo, os atletas ainda estarão em processo de recuperação do treino. Na segunda, iniciaremos em melhor condição a preparação para o Ba-Vi".

Na sequência, comentou que o adiamento do primeiro duelo da final, a pedido da Polícia Militar, foi benéfico ao Bahia. "Se o jogo fosse neste domingo, como estava agendado, não estaríamos 100% fisicamente e nem me permitiria dar um treino forte como o de hoje (sexta-feira). Esses 10 dias de trabalho acumulados me permitirão colocar o Bahia no mesmo nível físico do Vitória".

Alves concordou: "Eles vêm com um desgaste maior, mas chegarão ao Ba-Vi vindos de um descanso, enquanto nós temos um jogo na quarta e tivemos menos partidas no ano para trabalhar o conjunto do time. Se o Ba-Vi fosse domingo, poderíamos ter uma vantagem física. No final, acredito que os dois times chegarão ao jogo em boas condições".

