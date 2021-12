Dupla Ba-Vi sairá de Salvador no início do Brasileirão

Os preparativos para a disputa da Copa das Confederações em Salvador levará Bahia e Vitória para longe da capital baiana no início do Campeonato Brasileiro, entre o final de maio e o começo de junho deste ano.

Tudo porque a Arena Fonte Nova, que receberá jogos do torneio internacional, assim como o Barradão e o Estádio de Pituaçu, que servirão como centros de treinamentos às seleções, terão que ser entregues à Fifa a partir do dia 28 de maio.

Desta forma, o jogo de estreia do rubro-negro, no dia 25 de maio, contra o Internacional, está mantido na Arena. O Bahia, que jogaria na Arena no dia 29, contra o Coritiba, terá que jogar em Pituaçu.

A partir de então, a dupla Ba-Vi terá que apresentar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) praças esportivas alternativas para mandar os seus jogos subsequentes.

Antes de o Brasileirão parar por causa da Copa das Confederações, o Vitória será mandante nos jogos do dia 1º de junho, contra o Vasco, e do dia 12 de junho, contra o Atlético-PR. Já o Bahia precisará jogar fora de Salvador somente no dia 5 de junho, quando será mandante em duelo contra o Botafogo.

Depois da Copa das Confederações, que termina no dia 30 de junho, a dupla Ba-Vi poderá voltar a mandar jogos em Salvador. O Bahia joga no dia 7 de julho, contra o Corinthians; sete dias depois, o Vitória recebe o São Paulo.

