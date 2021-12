Dupla Ba-Vi projeta o que fazer para estar na Série A

Em meio a debates, discursos entusiásticos e gozações mútuas entre tricolores e rubro-negros, o assunto que domina a pauta das conversas dos torcedores baianos é a divisão na qual estarão Bahia e Vitória em 2017.

Decorridas 26 das 38 rodadas das Série A e B (não contando o jogo de ontem à noite entre Ceará e Luverdense, que abriu a 27ª rodada da Segundona), o cenário parece positivo. O Esquadrão está no G-4 da Segunda Divisão. O Leão, fora da zona de rebaixamento da Primeira.

Por outro lado, a frieza dos números é dura, ao menos para os tricolores. Segundo estatísticos especializados em futebol, sua probabilidade de ficar na Série B é maior do que a de obter o acesso. Pelo departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de o Bahia subir é de 35%. Pelo site Infobola, do matemático Tristão Garcia, de 32%. Quando o tema é o Vitória, Tristão e a UFMG convergem para os 63% de chance de seguir na Série A.

A diferença entre a colocação momentânea na tabela (veja as duas tabelas no Placar Giramundo, página B8) e o que as estatísticas dizem explica-se pela concorrência. Na Série A, Santa Cruz e América-MG são virtuais rebaixados. Na prática, há seis times lutando contra a queda: Coritiba, Sport, Cruzeiro, Vitória, Figueirense e Internacional. Deles, quatro vão se salvar. Dessa forma, a grosso modo, sem levar em conta a fase de cada time e a pontuação atual, o Leão teria quatro chances em seis de escapar.

Já na Série B, o acesso de Vasco e Atlético-GO é dado como certo. Dali para baixo, a classificação está tão embolada que até o Náutico, que iniciou a rodada em 11º, está no páreo. Ou seja, o Bahia teria, também a grosso modo, duas chances em nove de subir. A vantagem do Esquadrão é estar, no momento, à frente de sete de seus oito concorrentes.

Já em comparação ao arquirrival Vitória, o Bahia tem a vantagem de viver fase melhor. Em contrapartida, por rivalizar com os melhores times da Segundona, também tem que somar mais pontos para alcançar seu objetivo. A pontuação sugerida para garantir o acesso neste ano é 61 pontos. O Bahia, com 39, precisaria de mais 22. Já para não ser rebaixado na Série A, a provável pontuação será 45. Ao Vitória, que tem 29, restariam 16.

Pelos estatísticos, qualquer das quatro combinações sobre o que pode ocorrer à dupla Ba-Vi é perfeitamente factível (ver abaixo). A chance, em especifico, de a Bahia ver seu maior clássico de volta à elite nacional é de cerca de 20%.

