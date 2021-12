Dupla Ba-Vi procura solução para a lateral direita

Sem se enfrentar neste segundo semestre por estarem em divisões diferentes do Brasileiro, a dupla Ba-Vi rivaliza fora de campo para sanar uma necessidade em comum nos elencos: a lateral direita.

Bahia e Vitória afastaram na última semana jogadores que atuaram nessa posição no primeiro semestre e não vingaram. No Tricolor, Hayner foi colocado à disposição para empréstimo; enquanto isso, o Rubro-Negro busca rescindir o contrato de Maicon Silva.

O Leão foi o único que admitiu em público a procura por um atleta da função: "Nossa prioridade é um lateral direito. Estamos em negociações, mas não podemos revelar com qual jogador", disse o presidente Raimundo Viana em entrevista ao site Bahia Notícias.

Entre os atletas procurados está Pará, do Flamengo, mas o Rubro-Negro ouviu uma negativa do clube carioca.

O Esquadrão é mais discreto ao assumir a procura: "Temos que repor dentro da necessidade que Guto nos solicitou. Estamos trabalhando nomes para todas essas posições [dos jogadores que foram afastados]", disse o diretor de futebol Nei Pandolfo.

Hayner fez 16 partidas nas competições do primeiro semestre e seis na Série B, marcando três gols. Sem ele, o time tem apenas Tinga.

Já Maicon Silva fez seis jogos no Baiano e Copa do Brasil, e quatro na Série A. Agora, Mancini tem à disposição apenas Norberto, além de Diego Renan, que joga improvisado.

Novo reforço tricolor

Enquanto não traz um especialista da posição, o Esquadrão deve anunciar a qualquer hora a contratação de um jogador polivalente: trata-se de Luiz Antônio, volante que tem contrato com o Flamengo e estava no Sport, e que pode fazer também a lateral direita.

O jogador de 25 anos, revelado pelo time da Gávea, se despediu na tarde desta terça-feira, 12, dos companheiros do Sport e vai desembarcar em Salvador na manhã desta quarta, 13. Se aprovado nos exames médicos, assinará contrato de empréstimo até o final do ano.

"Luiz Antônio tem uma negociação conosco, de fato, mas a gente só confirmará depois que estiver tudo certo. Mas, com certeza, tem o perfil que estamos buscando", disse o presidente tricolor Marcelo Sant'Ana para o programa oficial do clube.

Como conta o setorista do Sport do jornal Diário de Pernambuco, Brenno Costa, o volante desembarcou por lá no início do ano e chegou a ter sequência sob o comando do antigo técnico Paulo Roberto Falcão. "Ele fez até gol num clássico contra o Santa Cruz. Mas, depois que a dupla titular voltou, com Serginho e Rithely, Luiz Antônio virou o primeiro reserva. Quando Oswaldo de Oliveira chegou, perdeu esse posto para Rodrigo Mancha e ficou fora dos planos", disse.

No Leão de Recife, que tem Samuel Xavier como titular absoluto, Luiz Antônio não chegou a jogar improvisado na lateral direita. "Ele é um bom segundo volante, que tem velocidade e chega bem na área. Além disso, chuta forte", explicou o repórter.

No Flamengo, porém, em 2015, ele foi improvisado na posição após a saída de Léo Moura e chegou a pedir para continuar jogando na lateral: "Já vinha treinando na função desde a época do treinador Vanderlei [Luxemburgo] e cada vez mais que eu tiver sequência, vou ter mais confiança. Quem sabe [ficar lá] até o final da minha carreira".

