Dupla Ba-Vi pode voltar à elite vencendo apenas em casa

"Agora a gente precisa fazer o nosso dever de casa" costuma ser um jargão repetido muitas vezes ao léu no futebol. Mas, se algum jogador de Bahia ou Vitória falar isso nessa semana, ele não estará dizendo apenas o óbvio. De fato, pela primeira vez nessa Série B, ganhar todas as partidas em Salvador pode ser o suficiente para a dupla baiana comemorar o acesso no final de novembro.

A conta é simples: segundo os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o número alvo para quem quiser voltar à Série A são os 63 pontos. A equipe que atingir tal pontuação tem 96,3% de chances de subir. Para carimbar o acesso, o objetivo são os 64 pontos (99,2% de chance).

O Leão, 2º na tabela com 58 pontos, precisa de sete pontos para chegar aos 63. Dos sete jogos que restam, a equipe de Vágner Mancini terá três em seus domínios; ou seja, precisa apenas vencer duas delas e ainda pode se dar ao luxo de empatar outra para, mesmo assim, carimbar o retorno.

A situação do Esquadrão, 4º com 51 pontos, é mais difícil, mas também pode ser resolvida em Salvador. Para alcançar a meta dos 63, o time de Charles Fabian ainda precisa de 12 pontos. A vantagem é que, dos sete jogos que tem pela frente, quatro serão na Fonte Nova. A conclusão é fácil: se vencer todos, o Bahia terá enormes chances de subir.

Se quiser subir tranquilo com 64 pontos, o Vitória ainda pode resolver em Salvador: basta vencer os três jogos como mandante, e ainda sobrará um ponto. Já o Bahia precisa, além de vencer todas na Fonte, arrancar um ponto fora.

Caminho complicado

Torcer por 100% de aproveitamento em casa é um desejo alto, mas não seria um exagero para o Tricolor. O Bahia perdeu apenas uma partida em casa na Série B (o Ba-Vi do 2º turno). Em termos de pontuação, a equipe tem a 3ª melhor campanha como mandante. Nos critérios de desempate, porém, fica em 9º por conta do baixo número de triunfos: foram 10, com quatro empates.

Na Fonte Nova, o Bahia terá pela frente o Criciúma, amanhã, às 20h (horário de Salvador); Santa Cruz, no sábado, 07/11; o ABC, na terça, 10/11; e o Atlético-GO, pela 38ª rodada, sem data definida. Como visitante, restam Botafogo, no sábado, 31/10, Boa e Náutico, pelas 36ª e 37ª rodadas, também sem datas definidas.

Já o Leão encara, no Barradão ou na Fonte Nova, o Náutico, no sábado, 31/10, o Ceará e o Luverdense, pelas 36ª e 37ª rodadas, ainda sem datas definidas. Como visitante, o Vitória terá pela frente o CRB, no próximo sábado, às 16h30 (horário da Bahia); o Macaé, no sábado, 07/11; o América-MG, na terça, 10/11, e o Santa Cruz, pela última rodada, sem data definida.

Em casa, o Leão perdeu duas, empatou quatro e venceu 10. Em termos de pontuação, assim com o rival, também tem a 3ª melhor campanha como mandante, com 34 pontos. No desempate, fica em 6º, à frente do Bahia, por conta do saldo de gols (17 contra 13).

