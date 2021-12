Dupla Ba-Vi pode terminar rodada na liderança do Sub-23

Nesta quinta-feira, 25, Bahia e Vitória entram em campo pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. No Estádio Manoel Barradas, o Leão recebe o líder do seu grupo, o Figueirense. Enquanto Isso, o Esquadrão encara a equipe do Avaí, na Ressacada, em Santa Catarina.

Ambos os times vivem situações parecidas na competição. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação do grupo B, com 12 pontos. Caso o Vitória conquiste o triunfo dentro de casa, a equipe baiana poderá terminar a rodada na liderança. Bastaria apenas o Internacional não vencer o Santos, na Vila Belmiro, também nesta quinta.

O Esquadrão também pode terminar a rodada na liderança do seu grupo. Isso porque, o clube comandado por Dado Cavacalnti ocupa atualmente a segunda colocação, com 16 pontos. Para dormir na ponta da tabela, bastaria uma vitória em cima do Avaí e torcer para o Grêmio sofrer um revés diante do Goiás, no estádio Hailé Pinheiro.

