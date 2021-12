Dupla Ba-Vi pode jogar 1º clássico internacional da história

A rodada das oitavas de final da Copa Sul-Americana ocorre neste meio de semana. E a dupla Ba-Vi está com 'a faca e o queijo na mão' para fazer história. Pelos jogos de volta, o Bahia enfrenta nesta quarta-feira, 15, às 22h, o Universidad César Vallejo, no Peru, podendo perder por até dois gols de diferença (à exceção do 2 a 0, placar que leva a decisão para os pênaltis) para avançar à fase seguinte.

Nesta quinta, 16, às 19h15, é a vez do Vitória. No Barradão, diante do Nacional de Medellín (COL), precisa de um triunfo simples ou um empate por 0 a 0 ou 1 a 1 para se classificar.

Em se confirmando o favoritismo de ambos, o cruzamento da Sul-Americana aponta para um confronto entre tricolores e rubro-negros nas quartas. Em 82 anos de clássico, será o primeiro Ba-Vi da história por uma competição internacional.

As prováveis datas para as partidas, ainda não confirmadas pela Conmebol, seriam a ida em 29 ou 30 de outubro e a volta em 12 ou 13 de novembro.

Quanto ao local, há a possibilidade de as duas partidas ocorrerem na Fonte Nova. A Arena já está em negociações com os dois clubes nesse sentido. A ideia é repetir o que se faz no Brasileirão. No Ba-Vi com mando do Bahia, seria 60% do estádio para os tricolores e 40% para os rubro-negros. No outro, a divisão se inverteria.

"Sem dúvida será um momento histórico e por isso acreditamos que será uma grande festa das torcidas. Utilizaremos diversos meios de interação via redes sociais, vídeos, além de fotos e mensagens de apoio nos telões. Confirmando os Ba-Vis da Sul-Americana, também já estudamos fazer, em parceira com o marketing dos clubes, ações de incentivo protagonizadas pelos jogadores estrangeiros que atuam em cada um dos dois clubes", afirmou Cláudio Najar, diretor comercial e de marketing da Arena.

Semifinal inédita

Este tão desejado confronto já representaria um recorde para o estado. Neste caso, tricolores e rubro-negros duelariam para saber quem seria o protagonista da história.

O futebol baiano nunca conseguiu ter um clube na semifinal de uma competição internacional oficial. O Bahia chegou perto ao alcançar as quartas de final da Libertadores de 1989. O Vitória, por sua vez, bateu na trave quando parou nas quartas da Copa Conmebol de 1997.

"É motivante encarar um Ba-Vi pela Sul-Americana, que é uma competição muito importante. Vamos brigar até o final por este título", disse o meia tricolor Emanuel Biancucchi.

O atacante rubro-negro Dinei, no entanto, faz uma alerta a seu time, mas que serve também para o rival. "Fizemos um bom resultado no jogo de ida, mas não está nada ganho. É preciso o mesmo empenho que tivemos lá no primeiro jogo para conquistarmos esta importante classificação", declarou.

Oito Ba-Vis

Caso Bahia e Vitória confirmem a classificação, os duelos pela Sul-Americana serão o 7º e o 8º Ba-Vi do ano. Quantidade recorde neste milênio. Em 2014, até aqui, eles se enfrentam em quatro partidas pelo Baianão e duas pelo Brasileiro.

A última vez que tricolores e rubro-negros duelaram oito vezes em uma mesma temporada foi em 1999. Foram dois clássicos pela final do Nordestão e outros seis pelo Baianão. Ou seja, desde a virada do milênio, a marca não mais se repetiu (não contabilizando jogos da Copa Governador do Estado, na qual Bahia e Vitória geralmente entram com times juniores).

Há exatos 15 anos, o 9º jogo, curiosamente, só não ocorreu por causa de uma mancha no futebol baiano. Na finalíssima do Baiano de 99, o Vitória se apegou no regulamento da competição e foi para o Barradão. Já o Bahia se valeu de uma liminar da Justiça Comum e partiu para a Fonte Nova. Com cada time em um estádio, o Ba-Vi não aconteceu. Anos depois, a justiça mandou dividir o título.

Quantidade enxugada

No ano seguinte, a marca dos oito Ba-Vis quase se repetiu. Foram sete clássicos em 2000. O número só não foi além porque o Bahia caiu na fase de classificação do primeiro turno do Baiano. Se tivesse ido à final, teria encarado o grande rival em mais dois jogos.

De lá para cá, os campeonatos estaduais se tornaram mais curtos. O fato enxugou a quantidade de clássicos por ano.

Outros fatores que diminuíram o número de Ba-Vis por temporada foram a alternância de Bahia e Vitória nas divisões nacionais, que evitou o confronto da dupla pelo Brasileirão, além de fracassos dos dois times nas Copas do Brasil, do Nordeste e Sul-Americana.

