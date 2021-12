Dupla Ba-Vi participa de campanha contra poliomielite

Em uma campanha em parceria com o Rotary Club Bahia Norte e o Rotaract Club Lauro de Freitas, Bahia e Vitória ajudar a divulgar o programa End Polio Now, do Rotary International.

Nos jogos Bahia x Chapecoense (12/10) e Vitória x Cruzeiro (19/10), os dois times vão entrar em campo vestidos com a camisa do programa e seguidos de faixa de cerca de 5 metros de comprimento, com a frase 'Vamos erradicar a paralisia infantil no mundo'.

A ação tem como objetivo aumentar a arrecadação e informar sobre a luta contra a pólio, que está prestes a ser erradicada.

