Dupla Ba-Vi negocia renovações para a temporada 2014

A temporada 2013 ainda não acabou, mas a dupla Ba-Vi já foca no elenco de 2014. Antes mesmo de procurar contratações, Vitória e Bahia conversam com seus principais atletas que têm seus contratos terminando este mês.

Tanto no Rubro-negro, quanto no Tricolor, dois nomes já foram descartados e não vestem mais a camisa dos respectivos representantes baianos. No Leão, o zagueiro Kadu se destacou, mas está acertado com o Braga, de Portugal. No lado do Esquadrão de Aço, apenas Fernandão não tem mais nenhuma chance de atuar no Bahia em 2014. O Bursaspor, da Turquia, vai levar o atacante.

Porém, existem outros nomes importantes na pauta. No lado do Vitória, os gringos são prioridades. Cáceres tem contrato até o final de 2014 e não preocupa. No caso do meia Escudero, seu empresário argentino chega em Salvador na sexta para negociar a permanência. O Boca já se mostrou interessado na renovação do empréstimo.

Também foi iniciada a conversa com Maxi Biancucchi e seu empresário, Regis Marques Chedid, tem chegada prevista para a próxima semana. No seu Twitter, Regis aproveita para dizer o que quer fazer neste meio tempo. "Tenho que viajar para Bahia. Vou assistir o show da Ivete Sangalo!", escreveu.

Entre os brasileiros, até Victor Ramos pode permanecer. "Existe uma conversa inicial com o empresário de Victor. Porém, depende do clube belga. O interesse existe das duas partes (clube e jogador).

No caso dos laterais Ayrton e Juan, a renovação é questão de detalhes salariais. No caso de Ayrton, o próprio Palmeiras, detentor do passe, se mostrou solícito na renovação do empréstimo. Juan, sem vínculo com nenhum clube, quer ficar. Resta apenas o acerto com o salário do atleta.

Entre os principais atletas no elenco, dificilmente Renato Cajá continua. Dinei e Marquinhos ainda têm contrato até o final de 2014.

Bahia

No Esquadrão de Aço, o herói e goleiro Lomba permanece com contrato até o final de 2014, assim como Helder e Talisca. O zagueiro Titi fica até 2015. Entre os jogadores que encerram seu vínculo este mês, Lucas Fonseca fica. O Bahia já tem o contrato pronto para renovação, que pode ocorrer até na próxima sexta.

Wallyson e William Barbio tambem estão conversando com o clube, mas tudo vai depender dos clubes que emprestaram os atletas ao Tricolor. Wallysson pertence ao São Paulo, enquanto Barbio é do ameaçado de rebaixamento Vasco. Os dois atletas querem ficar, mas vai depender dos clubes que emprestaram.

Quanto a Marquinhos Gabriel, o Bahia até demonstrou interesse no jogador. Porém, surpreendentemente o atacante disse que não quer ficar.Enquanto as conversas não se tornam renovação, o Bahia não vai deixar de homenagear aqueles que não ficarão. No duelo com o Fluminense, próximo domingo, o centroavante Fernandão receberá uma justa homenagem do Esquadrão. O atleta vai ganhar o título de Mérito Desportivo Tricolor pela façanha de ser o segundo maior artilheiro do Bahia numa única edição do Brasileiro.

