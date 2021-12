Dupla Ba-Vi joga sem desfalques pela 1ª vez no Brasileirão

Se o torcedor baiano está ansioso para descobrir os verdadeiros times titulares de Bahia e Vitória, ele enfim ficará sabendo nos próximos dias. Na sexta-feira, 10, às 19h15, em Pituaçu, o Bahia recebe o CRB pela 8ª rodada da Série B. No domingo, 12, às 11h, em Volta Redonda (RJ), o Vitória visitará o Botafogo pela 7ª rodada da Série A. Vai ser a primeira vez que os técnicos Doriva e Vagner Mancini não terão desfalques na disputa do Brasileiro.

No Vitória, a escalação será quase a mesma que bateu o Inter por 1 a 0, há quatro dias. Porém, uma mudança é certa: Diego Renan, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, retoma de Euller a lateral esquerda.

Outra modificação é possível: Tiago Real, recuperado da lesão muscular que o afastou das últimas três rodadas, brigará com Flávio por uma posição no meio-campo. "É muito ruim para um jogador ficar de fora. Eu não sou acostumado com o departamento médico. Fiquei agoniado, mas, graças a Deus, já passou. Agora é voltar a brigar pelo meu espaço, que acabei perdendo neste período que fiquei inativo", disse Tiago.

Sem ele, no departamento médico do Leão só estão agora o goleiro Gustavo e o zagueiro Vinícius, parados desde março e sem previsão de volta. Se estivessem em condições, seriam reservas em suas posições.

No Tricolor, o retorno será do atacante Edigar Junio, poupado da partida contra o Goiás, na terça, 7, com dores numa coxa. Ele disputa vaga com Luisinho e Thiago Ribeiro.

Após o triunfo por 2 a 0 em Goiânia, Doriva destacou a necessidade de ter um time completo contra o CRB: "Precisamos confirmar o bom momento no próximo jogo, que é em casa. Seria muito importante para a gente ter essa sequência de três vitórias na Série B".

O principal problema para Doriva vinha sendo a lateral esquerda: Moisés perdeu os quatro jogos anteriores ao contra o Goiás por conta de lesão numa coxa.

O departamento médico do Tricolor segue apenas com o zagueiro Gustavo, o volante Yuri e o atacante Mário em tratamento, todos se recuperando de cirurgias

Equipes em formação

Além da questão de suspensos e lesionados, a dupla Ba-Vi só agora esboçará seus times ideais devido a atletas que ganharam condições de jogo no decorrer do campeonato. No Leão, os problemas eram o lateral direito Norberto e o atacante Dagoberto, que, sem jogar desde agosto de 2015, vinham passando por um lento processo de readquirir o melhor condicionamento físico.

Em 28 de abril, no 3 a 1 sobre o Náutico-RR, pela Copa do Brasil, quando Mancini aproveitou para dar ritmo aos jogadores, Norberto fez sua primeira partida neste ano. Dagoberto disputou a segunda, pois havia estreado um mês antes, nos 20 minutos finais do 3 a 0 sobre o Flamengo de Guanambi pelo Baianão. De lá para cá, a dupla foi entrando gradativamente no time.

No Bahia, o meia Renato Cajá só estreou contra o Vasco, há quatro rodadas, depois de ficar desde dezembro sem jogar e um mês sem ser regularizado. Outro meia, Régis, contratado há 15 dias, disputou contra o Goiás sua segunda partida pelo Tricolor. Sofreu um pênalti em cada uma.

Segundo Doriva, os dois ainda buscam a melhor condição física: "Nenhum dos dois está 100% ainda, temos de ter cautela. Estamos usando Renato em boa parte dos jogos e Régis tem entrado bem no final".

Os ingressos para o duelo com o CRB já estão à venda nos balcões Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia, e nas bilheterias da Fonte Nova, com preços de R$ 30 para a arquibancada e R$ 50 para a cadeira (valores de inteira).

Sub-20

Nesta quarta, 8, pelo Brasileiro Sub-20, o Vitória levou 1 a 0 a do Figueirense fora de casa e não tem mais chance de avançar.

