Dupla Ba-Vi joga por lugar na elite

As chances matemáticas são supostamente pequenas, e as circunstâncias gerais jogam contra a dupla Ba-Vi, que também pouco se autoajuda em campo. Mas existem razões para manter a fé na salvação de um dos clubes baianos na luta contra o rebaixamento, neste domingo, 7, a partir das 16h da Bahia, no desfecho do Campeonato Brasileiro. Mas só de um dos dois.

Ambos concorrem com o favorito Palmeiras, o único que só depende de si. Ele precisa apenas vencer o Atlético Paranaense em casa. Caso tropece, pode escapar da queda se o Vitória não bater o Santos no Barradão e o Bahia não ganhar do Coritiba no Paraná (veja quadro).

