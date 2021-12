Dupla Ba-Vi joga hoje; acompanhe tempo real das partidas

Bahia e Vitória entram em campo nesta quarta-feira, 14, pela 14ª rodada, visando se recuperar no Brasileirão e, a depender dos resultados, até mesmo voltar a zona de classificação para a Libertadores, o G-4 da competição.

O site de A TARDE fará o lance a lance das duas partidas. O Bahia enfrenta o Atlético-MG no estádio Independência, às 19h30. Já o Vitória recebe no Barradão a Ponte Preta, às 21h.

Bahia

Após perder os dois últimos jogos para o Atlético-PR (fora) e Grêmio, em casa, o Bahia encara o campeão da Libertadores, buscando evitar a terceira derrota seguida e a queda na classificação, onde ocupa a 9ª posição, com 19 pontos.

O único desfalque do técnico Cristóvão Borges para a partida é o zagueiro Titi, expulso na derrota para o Grêmio. Já o Atlético não conta com os atacantes Jô (na Seleção Brasileira) e Diego Tardelli (vetado).

Vitória

O Vitória é outro que sofre com desfalques no departamento médico. São nada menos que sete desfalques, cinco da equipe titular: Nino Paraíba, Tarracha, Escudero, Maxi Biancucchi e Dinei, e outros dois reservas (Leílson e Mansur).

Por isso, o torcedor rubro-negro verá em campo no Barradão um time bem diferente. A principal novidade é a provável utilização do lateral Euller, de 18 anos, da base do clube.

Já a Ponte traz como peculiaridade do seu time uma dupla de ataque que jogou ano passado pela Série B no Vitória (Rildo e William), além do técnico Paulo César Carpegiani, que comandou o Leão durante quase toda Segundona em 2012. William é o atual artilheiro do Brasileirão, com nove gols, um a mais que Maxi Biancucchi.

adblock ativo