Dupla Ba-Vi já tem adversários da Sul-Americana definidos

A dupla Ba-Vi já tem adversários da estreia da 13ª edição da Copa Sul-Americana definidos. O Bahia enfrentará o Internacional, no Beira-Rio, e o Vitória encara o Sport, na Ilha do Retiro.

Os times baianos entram no torneio apenas na segunda fase, em setembro, mas a data e horário do jogo ainda não foram confirmados pela Conmebol.

Com 47 times, o torneio terá início na terça-feira, 19, com a estreia dos clubes de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela na primeira fase, sem a presença de clubes brasileiros e argentinos.

O torneio é dividido em seis fases eliminatórias. A primeira fase acontece nos dias 19, 20, 26 e 27 de agosto. A segunda fase será em setembro. As oitavas e as quartas de final em outubro, as semifinais em novembro e a final em 3 e 10 de dezembro.

O campeão garante vaga na Copa Libertadores-2015, na Recopa-2015 e na Copa Suruga-2015, disputada contra o campeão da Copa da Liga Japonesa-2014.

