Dupla Ba-Vi fica fora da zona da rebaixamento pela quarta vez

A pausa de duas semanas no Campeonato Brasileiro veio em ótima hora: torcedores de Bahia e Vitória podem aproveitar a folga fora da zona de rebaixamento – algo que só tinha acontecido três vezes neste ano.

Desde que o Brasileirão começou, Bahia e Vitória só estiveram fora da zona nas duas primeiras rodadas e, depois, na 8ª, quando o Esquadrão estava na 12ª posição e o Rubro-Negro ficou como o porteiro da degola.

A bem verdade, os tricolores não estiveram tão íntimos do Z-4 quanto os rivais: foi apenas uma rodada na zona de rebaixamento, o que aconteceu na 10ª rodada.

Esta foi, a única rodada em que os dois clubes estiveram na zona da degola. Em todas as outras, apenas Vitória esteve no Z-4, enquanto o Bahia oscilava no meio da tabela (veja o quadro abaixo).

A situação de agora, apesar de um alívio, serve como alerta para as duas equipes baianas. O Vitória acaba de se livrar do Z-4 numa excelente campanha após a chegada de Vagner Mancini – em 18 pontos disputados, conquistou 13–, com 72% de aproveitamento.

Nesses seis últimos jogos, o Vitória somou 13 pontos, mais do que toda a campanha até a 16ª rodada, quando tinha apenas 12.

Ainda assim, Mancini entende que a situação do Leão ainda está longe de ser confortável. Hoje, a chance da equipe ser rebaixada é de 32,8%, quando foi superior a 70%.

“A importância de estar fora da zona de rebaixamento é que você mostra aos atletas que vale a pena. Vale a pena ele correr esse tanto que ele está correndo”, explicou.

“O fato de estar fora não nos dá o direito de muita comemoração, mas ao mesmo tempo, faz com que a gente se sinta feliz diante de um quadro que era terrível, passou a ser ruim e hoje a gente está comemorando”, acrescentou.

Apesar de ter começado o campeonato de forma muito positiva, o Esquadrão de Aço vem caindo de rendimento nas últimas rodadas.

Com a troca de dois treinadores – Guto Ferreira e Jorginho, com Preto Casagrande assumindo a equipe interinamente há um mês – e perdendo pontos importantes na Fonte Nova, o Tricolor vem oscilando na tabela.

Nos últimos seis jogos, não conseguiu passar da 12ª posição na tabela e chegou bem perto da zona de rebaixamento na 18ª rodada, quando ficou com a 16ª colocação.

Hoje, na 14ª posição e 26 pontos – um a mais que o Vitória – tem 31% de chance de ser rebaixado no Brasileirão.

“Precisamos pensar jogo a jogo. A gente não pode ficar pensando lá na frente. Eu falei que não adiantaria vencer o Vasco se não vencêssemos o Botafogo (o time perdeu por 2 a 1). Então não adianta vislumbrar nada lá na frente, porque a situação não é boa, a gente tem que pensar jogo a jogo”, disse Preto.

O dia dos clubes

O elenco Tricolor se reapresentou nesta terça-feira, 29, e treinou no Fazendão. Os jogadores desceram para o campo e participaram de uma longa conversa com o diretor de futebol Diego Cerri e a comissão técnica. Segundo a assessoria, tratava-se de uma conversa “normal”.

Após o papo, o técnico interino Preto Casagrande comandou um treinamento que contou com os atacantes Edigar Junio e Hernane, e o meia Allione.

Já o Vitória deu folga para o elenco, que jogou na segunda-feira contra o Coritiba, e se reapresenta nesta quarta, 30.

