Dupla Ba-Vi faz clássico das diferenças no domingo

Figurante no Vitória de 2014, Ednei iniciou 2015 à sombra dos medalhões Kadu e Saimon. Mas bastou a temporada começar para ele afirmar o seu valor.

O baiano de 24 anos é o único zagueiro que atuou - sempre como titular - em todos os jogos do time no ano. Assim, talvez seja o principal responsável pela eficiência da defesa rubro-negra, ainda não vazada no Estadual.

Domingo, no Barradão, pela 5ª rodada, ele disputará seu primeiro Ba-Vi. Chance para se firmar de vez no time. Para isso, porém, há um desafio: frear Kieza, o grande nome do Bahia.

Aos 28 anos, o centroavante tem conduzido o ataque mais positivo do campeonato, que já anotou seis gols. Deles, Kieza marcou dois e deu uma assistência. De quebra, ele é, com folga, o artilheiro tricolor em 2015. Foram mais três tentos pela Copa do Nordeste.

A disputa entre Ednei e Kieza simboliza o que haverá de melhor no Ba-Vi. O duelo da sólida defesa do Leão com o ousado sistema ofensivo do Esquadrão, que atua com três atacantes e, incluindo o Nordestão, já marcou 12 gols em 2015.

Como comparação, no ano passado, o Bahia, que conquistaria o Baianão, havia marcado quatro vezes nos quatro primeiros jogos do certame. Já nos três primeiros do Nordestão, haviam sido só três gols.

"O Bahia é um time que cria muitas chances. Sinal de que é agressivo e pressiona o adversário. Fico satisfeito por isso", disse o técnico Sérgio Soares.

O Vitória, por sua vez, tem uma marca tão relevante que a última vez que conseguiu ficar os quatro primeiros jogos do Estadual sem sofrer gols foi no século passado, em 1998.

Confiante, o treinador rubro-negro Ricardo Drubscky avaliou: "Temos um elenco pronto para enfrentar qualquer time. O Ba-Vi será o jogo para a gente dar uma grande alegria a nosso torcedor".

Contrastes

O ponto forte dos dois times contrasta com o que eles vêm mostrando de pior em 2015. O ataque do Vitória só marcou três gols no Baiano. Algo igual ocorreu pela última vez em 2003, quando o Leão, nas primeiras rodadas, mandou a campo seu time sub-20.

Já o Bahia sofreu cinco gols neste Estadual. Pior do que ele, só Serrano, lanterna do Grupo 1, e Feirense, lanterna do 2. Ano passado, a zaga tricolor havia levado quatro gols nas quatro primeiras rodadas.

"Nossa defesa precisa ganhar ritmo. Thales estreou bem na quarta-feira e mostrou velocidade. Confio em uma boa sequência dele no Ba-Vi", afirmou Soares. Drubscky emendou: "Início de trabalho é assim. Ficamos devendo em alguns jogos. Ainda não fomos o Vitória que podemos ser".

