Dupla Ba-Vi estreia em campeonato nacional inédito

A dupla Ba-Vi estreia nesta semana em uma competição inédita: o Campeonato Brasileiro sub-20. Torneio de mesmo nome foi realizado pela Federação Gaúcha e disputado dentro do Rio Grande do Sul até 2014.

A partir de agora, tudo mudou. O torneio terá organização da CBF e partidas em todo o país. O Bahia estreia neste quarta-feira, 3, contra o Vasco, em Pituaçu, às 15h. Os ingressos estão à venda no estádio por R$ 10, a inteira. O Vitória terá seu primeiro duelo nesta quinta, 4, às 19h30, contra o Flamengo, em Mesquita (RJ).

O Tricolor está no Grupo D, ao lado de Atlético-MG, Santos, Sport e Vasco. Já o Leão aparece no Grupo B, com Corinthians, Coritiba, Flamengo e Grêmio. Nesta 1ª fase, cada time terá quatro jogos, sendo dois em casa e dois fora.

Os jogos do Leão no Barradão serão na próxima quarta, contra o Timão, e no dia 8 de julho, diante do Coxa. Já a outra partida do Bahia em Pituaçu será contra o Santos, em 24 de junho.

Com jogos apenas no meio da semana, o Brasileiro termina em 2 de setembro, antes do início da Copa do Brasil sub-20 (23 de setembro) e da Copa Governador do Estado (20 de setembro).

Prioridade à base

O regulamento permite usar até três jogadores com idade acima do limite. O Tricolor, no entanto, optou somente por atletas do time júnior. Ou seja, mesmo aqueles com menos de 20 anos, mas que estão incorporados ao profissional, não serão convocados.

"Não queremos rebaixar jogadores. Ao contrário, queremos revelar mais. Por isso, teremos vários atletas que, na verdade, estreiam agora no júnior", comentou o treinador tricolor, Aroldo Moreira.

O time que enfrenta o Vasco tem como destaque o atacante Jacó, que já chegou a treinar pelo profissional. A equipe terá Igor, Flávio, Dedé, Fernandes e Denner; Éder, Wesley e Endrick; Mário, Jacó e Alexsandro.

O Vitória optou por convocar o volante Gabriel Soares e o lateral Guilherme. Segundo o gestor da base rubro-negra, Carlão, a intenção é dar ritmo de jogo a eles, pois estão sendo pouco usados no time de cima. Como Wesley Carvalho, técnico do sub-20, está como interino do profissional, a equipe será comandada pelo treinador do sub-16, Valnei Pichite.

adblock ativo