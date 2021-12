Dupla Ba-Vi estreia com derrota no Brasileiro Sub-20

Na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro Sub-20, Bahia e Vitória perderam, para São Paulo e Botafogo, respectivamente, nesta quarta-feira, 18

Atual vice-campeão da competição, o Leão abriu o placar mas acabou sofrendo a virada. No 1º tempo, o Vitória abriu o placar com Hebert, que completou de cabeça a cobrança de escanteio. Na etapa final, os donos da casa reagiram e aos 20, Victor bateu falta e o zagueiro Marcelo marcou de cabeça. Pouco depois, o Botafogo fechou o placar com Matheus Jorge. Antes do apito final, Yuri, do Botafogo, e Bruno, do Leão, foram expulsos.

Em Pituaçu, o Bahia perdeu para o São Paulo por 3 a 0. Logo no 1º minuto, Pedro abriu o placar. O Tricolor passou a pressionar sem muitas chances. Na volta do intervalo, Araújo fez de pênalti, aos 10 minutos. Para fechar o placar, Murilo marcou depois de assistência de Araruna.

