Dupla Ba-Vi está perto de alcançar metas no Brasileirão

O Brasileirão entra em momento agudo nas suas principais divisões. As Séries A e B têm apenas dez rodadas a serem disputadas e os grandes clubes baianos caminham com segurança para seus objetivos, que, se confirmados, confirmarão o agradável retorno do clássico Ba-Vi à elite do futebol nacional: hoje, é de 94% a chance do duelo baiano acontecer na Primeirona em 2013.

Salvação encaminhada - O segundo turno marca a virada do Bahia no campeonato. Em nove rodadas, 18 pontos e a segunda melhor campanha no período, superada apenas pelo líder Fluminense. Esse rendimento fez com que o Esquadrão recuperasse o respeito dos rivais e se distanciasse do Z-4, do qual está distante oito pontos.

"O Bahia só corre risco em caso de alguma reação da turma de baixo, como do Palmeiras", afirma o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, que aponta 46 pontos como provável pontuação para a salvação do rebaixamento. Hoje, o tricolor soma 35, mesma pontuação de Flamengo (12º) e Santos (14º).

Além disso, uma curiosidade. O ATEC pesquisou qual foi o destino dos clubes que ocupavam o 13º lugar - posição atual do Bahia - faltando dez rodadas para o fim do Brasileirão desde 2006, ano em que a competição passou a ser disputada com 20 clubes. Todos se salvaram da queda, exceto o Guarani, que em 2010 só fez três pontos dos últimos 30 que disputou e despencou para a 18ª posição.

Algo improvável para o tricolor, que vive sua fase mais sólida na competição. É mais estimulante pensar na hipótese de emplacar reação semelhante a do Figueirense no ano passado, que era o 13º após 28 jogos e terminou em sétimo lugar, assinalando nada menos que dos 20 dos 30 pontos da reta decisiva.



Ano especial - Líder da Série B com 60 pontos, o Vitória está muito perto de voltar à elite, com 98% de chances de subir, segundo o Infobola. No entanto, a pontuação necessária para carimbar a vaga deve ser a maior da história, segundo Tristão. "É preciso somar 70 ou 71 pontos para confirmar o acesso. Pode ser que um time suba com menos, mas essa é a marca confiável", explica.

Além disso, essa edição tem outra especificidade: o rendimento destacado dos três primeiros colocados. Em outras edições, o Vitória estaria folgadíssimo na ponta com os seus 60 pontos, mas neste ano vê seguidores próximos, como o Criciúma e o Goiás. "É um ano peculiar, a turma de baixo da tabela tem pontuado muito pouco", destaca o matemático.

Para ilustrar o fato, ele lembra que, em 2011, a Lusa, com três pontos a menos (57) que o Leão em 28 rodadas, tinha folga de oito pontos para o vice-líder, a Ponte Preta.

