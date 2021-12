Dupla Ba-Vi esquece Carnaval e aumenta carga de treinos

A ausência de partidas no carnaval não será sinônimo de folia para Bahia e Vitória. Será hora de pegar mais pesado no batente. O ideal para início de temporada é adquirir ritmo de jogo o mais rápido possível. Portanto, o intervalo de 11 dias entre o primeiro e o segundo compromisso oficial de 2016 terá de ser compensado com o aumento dos treinos. O Vitória, que estreou no sábado, só volta a campo na Quarta-Feira de Cinzas. O Bahia, que jogou domingo, só atua daqui a uma semana.

"A parte física foi bem feita nos 24 dias de pré-temporada. O elenco está hoje entre 75% e 80% do seu condicionamento ideal. O que falta virá mais com ritmo de jogo. Até o cansaço vai ser menor, pois o atleta conseguirá otimizar sua atuação em campo. Por isso, inclusive, nós marcamos jogo-treino com a Jacuipense para sexta à tarde", explicou Reverson Pimentel, preparador físico do Bahia.

"A carga nesta semana vai ser cerca de 20% maior do que nas outras. E teremos mais foco no trabalho técnico e tático. Na pré-temporada, fizemos em média um trabalho físico para um técnico. Nesta semana, serão sete técnicos para um físico", emendou.

Folga, para os rubro-negros, só no sábado. Para os tricolores, só no domingo. De resto, muito trabalho, inclusive com dias de treino em dois turnos. Foi o que ocorreu na terça, 2, no Vitória e nesta quarta, 3, no Bahia, e ocorrerá nesta quinta, 4, no Rubro-Negro e nesta sexta, 5, no Tricolor. "Temos que melhorar de tudo um pouco. Nossa próxima partida já vai ser bem melhor do que a estreia", previu Juninho, meio-campista do Esquadrão.

No Leão, além dos treinos físicos, haverá uma refeição obrigatória a ser feita na Toca (a depender do dia, almoço ou jantar). "Será um suporte necessário nesta semana de treinos mais intensos do que a média. Ainda mais que o elenco do Vitória é jovem e muitos atletas não são casados. É uma garantia para eles, principalmente", comentou Ângelo Alves, preparador do Vitória.

"Nossa comissão técnica trabalha em conjunto com um intuito: fazer o Vitória jogar melhor. Dessa forma, a equipe corre menos e tem desgaste menor. Então, todos os treinos são dados dentro de um mesmo contexto físico, técnico e tático. Mas tenho aproveitado esta semana sem jogos para dar uma carga extra de trabalho de força e velocidade que os atletas precisam", informou Alves.

"Carnaval em Salvador é uma festa em que vem gente do mundo inteiro. Porém, isso é para quem vai curtir. A gente tem que focar no trabalho, independentemente de ter que jogar na Quarta de Cinzas. O ideal para este período é treinar", afirmou o lateral esquerdo do Leão Diego Renan.

adblock ativo