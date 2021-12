Dupla Ba-Vi entra em campo neste domingo

Os representantes baianos na elite do futebol nacional têm uma dura missão neste domingo, 11, para se manter vivo na briga pelas primeiras posições.

O Bahia recebe o Grêmio na Arena Fonte Nova, enquanto o Vitória visita o Corinthians no Pacaembu. O Portal A TARDE transmitirá os dois jogos em tempo real, a partir das 16h.

O Esquadrão está com o mesmo número de pontos do quarto colocado, o Vitória, e, para não se distanciar do G-4, encara o time gaúcho.

O Grêmio tem 16 pontos, três a menos que o Bahia, e um triunfo na Fonte Nova pode levar a equipe à quarta colocação, dependendo de uma combinação de resultados, ultrapassando o próprio time baiano.

Precisando mostrar serviço fora de casa, o time vem a Salvador e tenta se recuperar do revés sofrido dentro de casa na última quinta, 8, quando perdeu para o Coritiba por 1 a 0.

O Vitória também não tem tarefa fácil. O time conseguiu apenas um triunfo fora de casa e encara o atual campeão do Mundo, que tem 18 pontos, um a menos que o rubro-negro.

Além disso, o Corinthians tem a defesa menos vazada do campeonato e perdeu apenas uma partida atuando em São Paulo.

Ambos empataram a última partida: o Vitória vencia o Fluminense por 1 a 0 no Barradão, quando sofreu o gol de Fred nos minutos finais, e o Timão arrancou um ponto contra o Santos, no clássico disputado na Vila Belmiro.

