Dupla Ba-Vi encara 'pesos pesados' na Copinha

Entram em campo nesta quarta-feira, 14, pela 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Bahia e Vitória, que irão jogar contra 'pedreiras' nesta primeira etapa eliminatória.

O Tricolor vai enfrentar o vencedor do Grupo F, Fluminense, que teve o melhor ataque da fase inicial, com 14 gols marcados. Já o time rubro-negro vai pegar o Coritiba, campeão do Grupo M com 100% de aproveitamento.

Em 2012, o Vitória foi eliminado pelo Coritiba nas quartas de final. Segundo Carlos Anunciação, coordenador da base do Leão, a preparação correu bem e o time está confiante. "Apesar de sermos um time mais jovem e enfrentarmos um adversário difícil, estamos confiantes na classificação para as oitavas", disse.

Para a escalação, o treinador Wesley Carvalho tem apenas uma dúvida, na zaga da equipe. O titular Léo Xavier sofreu uma pancada na cabeça na segunda rodada, contra a Portuguesa, e ficou de fora da última partida da primeira fase. Bruno entrou em seu lugar e cumpriu bem o papel. "Receberemos mais resultados de exames, e a escalação deve ser definida na hora do jogo mesmo", afirmou o coordenador.

O atacante Eronildo, que foi convocado para realizar exames na Granja Comary para a seleção sub-17, deve voltar ainda hoje a São Paulo. "Se o jogador chegar ainda pela manhã, deve ser reintegrado ao elenco e ir para o banco", disse Anunciação. Caso o Vitória passe de fase, enfrentará o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Vasco, que também acontece nesta quarta, às 15h.

Bahia

Para tentar repetir a bela campanha de 2011, quando chegou à final, o Tricolor vai encarar o melhor ataque da competição na primeira fase e que venceu até aqui seus três jogos: o Flu.

O Bahia ganhou os dois primeiros jogos e acabou empatando a última partida, por 1 a 1, contra o Grêmio Prudente, quando teve o zagueiro Artur expulso no início da etapa final. Ainda não foi confirmado quem irá substituí-lo.

O vencedor desse confronto vai encarar quem avançar da partida entre Botafogo-RJ e Botafogo de Ribeirão Preto. O duelo entre tricolores começa às 18h, no horário da Bahia, e o duelo entre botafoguenses será às 15 h.

