Dupla Ba-Vi é relacionada entre 20 melhores clubes pela CBF

A lista do Ranking Nacional de Clubes (RNC), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgada na segunda-feira, 8, relaciona o Bahia e Vitória entre os melhores clubes da temporada de 2014.

O Bahia aparece na 16ª posição, com 9.300 pontos, enquanto o Vitória ocupa a 17ª, com 8.441. Das equipes nordestinas, os dois times baianos são os primeiros relacionados. O Cruzeiro lidera, seguido do Corinthians, Flamengo e Grêmio.

Mesmo após o rebaixamento para a Série B, a dupla Ba-Vi se manteve na zona intermediária do ranking, sendo alterada somente a ordem. Em 2013, o Bahia ocupava a 17ª posição e o Vitória a 16ª.

A pontuação é contabilizada através da soma de pontos dos últimos 5 anos de competições. O peso de cada temporada cai gradativamente por ano.

adblock ativo