Dupla Ba-Vi e Flu de Feira representam estado na Copinha

Começa nesta sexta-feira, 3, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição de base mais relevante do país. A estreia dos baianos ocorre neste sábado, 4, para o Fluminense de Feira, e domingo, 5, para Bahia e Vitória. Enfim, é chegada a hora da meninada mostrar quem é quem de verdade.



Historicamente, é da Copa São Paulo que saem as principais revelações que vão figurar nos times profissionais. E para a garotada da dupla Ba-Vi, há um alento e um desafio.



O alento é que Marquinhos Santos, no Bahia, ex-treinador das seleções brasileiras sub-15 e sub-17, e Ney Franco, no Vitória, ex do Brasil sub-20, são especialistas em descobrir talentos.



Já o desafio é a conquista do primeiro título dos clubes na competição, o que consolidaria o caminho para o profissional. A melhor campanha da história do Tricolor foi o 2º lugar, em 2011. A da história do Rubro-Negra foi o 3º, em 1993.



Na garotada do Bahia, um outro treinador serve não só de motivação como também de inspiração. É Charles, centroavante campeão brasileiro pelo clube em 1988 e que, em 1989, chegou à Seleção Brasileira.

Hoje, ele é justamente o comandante do time júnior. E a história de sua carreira é que tem servido de referência para seus comandados.



"Disputei três Copas São Paulo: 1986, 1987 e 1988. Daqueles times, surgiram também João Marcelo (1986), Zé Carlos, (1986), Dico Maradona (1987), Mailson (1988)... Todos campeões brasileiros pelo Bahia. A Copa São Paulo é a ponte desses garotos para o profissional. É hora de ter foco. E já vejo muitos no Bahia prontos para serem promovidos", declara.



Railan, lateral-direito, é um que se identifica com o discurso. Aos 19 anos, ele parte para sua terceira e última Copinha.



"Sonho seguir os passos dele (Charles). Pô, pelo menos fisicamente eu já sou parecido! Só falta eu ser careca (gargalha)! Mas, sério, Charles é uma grande referência. Aprendo muito com ele. Agora, ele tem me pedido foco e dito que eu já estou pronto para o profissional. Ele diz que tenho futuro. Fico honrado em ouvir isso. Tanto eu quanto meus companheiros estamos com esse foco. Posso garantir que é um grupo focado e que 'vai dar caldo' nesta Copa São Paulo", afirma.



Vitória



No Vitória, Carlos Amadeu conhece bem o grupo e terá Ney Franco observando tudo à distância. Entre os atletas que viajam hoje para São Paulo, o técnico do profissional já utilizou o lateral-esquerdo Euller e pretende contar com o atacante Léo Ceará e o zagueiro Josué para compor o elenco deste ano.



Apelidado de 'Espanto', Josué quer mostrar na Copinha o que pode render entre os profissionais. "Tenho a cabeça no lugar e o foco de entrar no profissional este ano. Vai depender de mim trabalhar e procurar meu espaço. Primeiro, vou focar na Copa São Paulo", disse o zagueiro da base, que vai para sua 4ª participação no torneio.



Experiente, o técnico Carlos Amadeu sabe que a Copinha será uma vitrine para Ney Franco observar, que sempre conversa com os profissionais da base. Porém, assegura que o time vai buscar o inédito título.



"O primeiro quesito é revelar atletas para o time principal e gerar dividendos. Esse ano, a gente trabalhou com um foco muito forte. Nosso time já está acostumado e preparado para conquistar uma competição tão difícil como a Copa São Paulo", disse o técnico campeão da Copa do Brasil sub-20 de 2012.

