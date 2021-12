Dupla Ba-Vi é eliminado na semi do Brasileirão de Aspirantes

Bahia e Vitória voltaram a perder para Internacional e Grêmio, respectivamente, e estão eliminados do Brasileirão de Aspirantes. A dupla Ba-Vi entrou em campo nesta quinta feira, 12, às 15, no Rio Grande do Sul, pelo jogo de volta da semifinal da competição.

O Tricolor baiano enfrentou o Colorado, na cidade de Alvorada, e perdeu por 1 a 0. Já o Rubro-Negro encarou o Tricolor gaúcho, em Eldorado do Sul, e caiu por 3 a 0.

Com os resultados, a vaga na final ficou com as equipes de Porto Alegre. Não há disputa por terceiro lugar.

Internacional x Bahia

O Bahia entrou em campo com desvantagem no placar. Por ter perdido a primeira partida por 2 a 1, o Tricolor precisava vencer por, pelo menos, um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. As pretensões da equipe comandada por Dado Cavalcanti foram frustradas aos 11 minutos do segundo tempo, após Netto bater cruzado e Matheus Monteiro abrir o placar para o Internacional.

Antes do apito final, o Bahia ainda teve dois jogadores expulsos. Aos 41 minutos, Willean Lepo recebeu o segundo amarelo, e, aos 46, o árbitro mostrou o vermelho direto a Edson.

O Esquadrão foi a campo com Fernando; Willean Lepo, Ignácio, Brunão, César (Geovane Itinga); Edson, Paulinho (Carlinhos), Cristiano (Jonatas); Gustavo (Fernandinho), Gabriel Esteves (Erison), Caíque.

Na competição, o Bahia venceu sete partidas, empatou três e perdeu seis. Foram 22 gols marcados e 15 sofridos.

Grêmio x Vitória

Por ter perdido por 1 a 0 no jogo de ida, disputado no Barradão, o Vitória precisava vencer o Grêmio para chegar à final da competição. A missão do Leão ficou mais difícil quando, logo aos sete minutos, Jefferson aproveitou jogada aérea em cobrança de falta e abriu o placar.

O Grêmio ampliou aos 45, após o atacante Ferreira aproveitar sobra de bola na grande área e mandar para as redes. Na volta do intervalo, aos 06 minutos, Isaque arriscou da entrada da área e fez o terceiro dos gaúchos.

O Rubro-Negro comandado por João Burse entrou em campo com Caique, Cedric, Carlos (Gabriel), John, Gabriel Gomes; Hebert, Nickson (Samuel), Guilherme (Bruno Henrique); Renzo, Thiaguinho (Marcelo Souza), Marcelo (Flávio).

O Leão venceu seis jogos, empatou cinco e perdeu outros cinco. A equipe marcou 23 gols e sofreu 16.

