Dupla Ba-Vi domina premiação dos melhores do Baianão 2017

Nenhuma surpresa na cerimônia de premiação dos melhores do Campeonato Baiano de 2017, na noite desta terça-feira, 9, no Hotel Sheraton, no Campo Grande, em evento realizado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) e pela TV Bahia. A seleção do troféu Armando Oliveira foi dominada pela dupla Ba-Vi, com cinco jogadores cada. Bahia e Vitória também conquistaram os prêmios de craque e revelação da competição (confira a lista completa abaixo).

A seleção do campeonato, eleita pelo voto de mais de 100 jornalistas membros da Associação Baiana de Cronistas Desportivos (ABCD), foi formada por Fernando Miguel (Vitória); Eduardo (Bahia), Kanu (Vitória), Tiago (Bahia) e Euller (Vitória); Willian Farias (Vitória), Juninho (Bahia), Régis (Bahia) e Allione (Bahia); David (Vitória) e Todinho (Vitória da Conquista).

O meia Régis, do Bahia, foi eleito o craque do Baianão, enquanto o atacante David, do Vitória, ficou com o prêmio de revelação. Todinho, contratado pelo Leão ao final do campeonato, além de ser o único atleta do interior na seleção do torneio, faturou também o título de gol mais bonito, marcado justamente contra o Rubro-Negro, na 1ª fase da competição.

‘Sem jeito’

O momento ‘sem jeito’ da noite ficou com a premiação de melhor técnico e melhor preparador físico do Baianão. Argel Fucks e Reverson Pimentel, demitidos pelo Vitória às vésperas das duas partidas finais, faturaram os troféus de melhor técnico e melhor preparador físico, respectivamente.

O evento ainda premiou os artilheiros Marclei (Bahia de Feira) e André Lima (Vitória), com sete gols cada; o 'melhor árbitro', Marielson Alves; os 'melhores auxiliares', Elicarlos Franco e Paulo de Tarso; o 'árbitro revelação', Bruno Pereir; o 'time fair play', Atlântico, e as 'melhores torcidas', Jegue de Ouro (Jacobina) e Criptonita (Vitória da Conquista), além da musa do Baianão, Evelin Santana Costa, do Jacobina.

O último prêmio da noite foi justamente o troféu de campeão baiano de 2017, entregue para todo elenco do Vitória presente festa; inclusive estavam no palco Argel Fucks e Réverson Pimentel.

Troféu Armando Oliveira

Seleção do Baianão - Fernando Miguel (Vitória); Eduardo (Bahia), Kanu (Vitória), Tiago (Bahia) e Euller (Vitória); Willian Farias (Vitória), Juninho (Bahia), Régis (Bahia) e Allione (Bahia); David (Vitória) e Todinho (Vitória da Conquista)

Craque - Régis (Bahia)

Revelação - David (Vitória)

Artilheiros - Marclei, do Bahia de Feira, e André Lima, do Vitória, com 7 gols

Técnico - Argel Fucks (Vitória)

Preparador físico - Réverson Pimentel (Vitória)

Gol mais bonito - Todinho (Vitória da Conquista), contra o Vitória, na 1ª fase

Trio de arbitragem - Marielson Alves; Paulo de Tarso e Elicarlos Franco

Árbitro revelação - Bruno Pereira

Time Fair Play - Atlântico

Torcida - Criptonita, do Vitória da Conquista, e Jegue de Ouro, do Jacobina

Musa do Baianão - Evelin Santana Costa, do Jacobina

adblock ativo