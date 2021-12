Dupla Ba-Vi discorda de MP que visa refinanciar dívidas

Ausentes da reunião da última quarta, na sede da CBF, as principais equipes baianas também querem opinar sobre a medida provisória assinada pela presidente Dilma Rousseff no final de março, e que visa refinanciar as dívidas dos clubes brasileiros.

O encontro reuniu representantes da entidade e presidentes dos 20 times da Série A. Eles pressionam o governo por mudanças nas exigências da lei, e anunciaram que, nos termos atuais, não pretendem aderir a ela. A MP do Profut, como ficou conhecida, apesar de aprovada, ainda não está regulamentada e encontra-se em discussão no Congresso Nacional.

Entre os pontos mais criticados pelos dirigentes estão os artigos 4º - que limita os mandatos de presidentes de clubes e entidades a quatro anos com uma reeleição -, o 5º - que obriga os times a participarem apenas de campeonatos cujas entidades obedeçam às normas do Profut - e, sobretudo, o 8º - que obriga a criação de uma conta bancária centralizadora para controle do parcelamento das dívidas.

As normas para a gestão do futebol, como a limitação de 70% do orçamento do clube para o setor e a exigência de investimento no futebol feminino, também foram apontadas como difíceis de cumprir.

Vice-presidente do Bahia, Pedro Henriques afirma que o Tricolor também discorda de pontos da matéria. "Sobretudo o que obriga a ter uma conta única, esse é realmente inviável. Atrapalha no pagamento das contas e na própria gestão do dinheiro", disse.

O dirigente acredita que as demais exigências, apesar de difíceis, podem ser adotadas sem maiores danos. "Concordo que é uma tentativa do governo de mexer na gestão dos clubes, mas para mim isso não é tão ruim. Vejo com bons olhos algumas medidas, e o Bahia, inclusive, já vem adotando elas", lembrou.

Dentre elas, Henriques cita o mandato de quatro anos com uma reeleição. "Entendo que a CBF não concorda com isso, assim como alguns clubes. É uma questão política, e vamos procurar participar dela procurando não prejudicar o Bahia, que largou na frente nesse sentido", completou.

O dirigente destacou que essas são posições pessoais. O Bahia deve se reunir nesta sexta-feira, 10, para se posicionar apropriadamente sobre o assunto.

Já o presidente recém-eleito do Vitória, Raimundo Viana - a MP foi assinada durante a gestão de Carlos Falcão -, se diz amplamente contra as exigências da lei. "Essa medida é escravizadora. Inclusive, transfere a situação do clube, em termos da divisão a que pertence, a uma decisão administrativa, e não do futebol. Isso é um perigo", aponta ele.

O mandatário do Rubro-Negro critica, sobretudo, a limitação de gastos no futebol estipulado pela MP: "Não é possível limitar os gastos de forma tão linear, e ainda mais aplicando sanções pesadíssimas", disse. Outro ponto que precisa ser revisto, segundo Viana, é a conta única. "Eu acho isso inclusive inconstitucional. Não se pode interferir assim na economia interna de uma pessoa jurídica de direito privado. Se o clube quer ter duas ou três contas, por que não?".

Raimundo lamenta não ter sido convidado para discutir a proposta, mas pretende se mobilizar para tanto. "Embora tenha assumido recentemente, quero me articular com outros clubes da nossa atual série para nos posicionarmos a respeito disso. Não é de interesse apenas para clubes da Série A, mas de todos os clubes do futebol brasileiro", completou.

A CBF deverá, em conjunto com os clubes da Série A, elaborar um texto com propostas de modificações na lei que será enviado para o Congresso Nacional. A comissão mista que estuda a MP já recebeu 181 sugestões de emendas à lei.

Entenda

A MP 671 garante aos clubes o prazo de até 240 meses, com reduções de juros e multas, para o pagamento dos seus débitos com a União. Porém, para que o benefício seja concedido, as entidades terão que seguir algumas exigências. Caso isso não ocorra, os times sofrerão punições que podem causar até o rebaixamento.

