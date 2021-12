Dupla Ba-Vi decide vaga pela Copa Governador

Neste sábado, 26, às 17h30 (horário de Salvador), tem Ba-Vi decisivo no estádio de Pituaçu, pela quinta rodada da Copa Governador do Estado. Com os dois empatados com seis pontos na tabela de classificação, o vencedor deixa a vaga encaminhada para a segunda fase da competição.

A situação no grupo 1 está indefinida. Com sete pontos ganhos, a Jacuipense lidera, seguida do Vitória com seis pontos (na segunda posição) e o Bahia com os mesmos seis pontos. Na lanterna está o Galicia, com apenas quatro pontos ganhos.

O rubro-negro vem de duas derrotas para o Jacuipense. Já o Bahia ganhou a última partida por 3 a 0 sobre o Galícia. No Ba-Vi de ida da Copa Governador, o Leão superou o tricolor por 3 a 0 no estádio de Pituaçu.

O Vitória vem utilizando na competição os atletas profissionais que estão sendo pouco aproveitados pelo técnico Ney Franco. Já o Esquadrão tem posto em campo, no torneio estadual, os jogadores da categoria júnior. As outras equipes participantes da copa governador jogam com atletas profissionais.

O jogo terá a arbitragem de Joedson de Jesus Oliveira, auxiliado por José Carlos Oliveira dos Santos e Jucimar dos Santos Dias.

