Dupla Ba-Vi decide vaga com expectativa de bom público

Nem as fortes chuvas que caem sobre Salvador e devem se estender até terça vão atrapalhar a festa deste fim de semana. Este é o clima que toma conta de rubro-negros e tricolores.

A um passo de trazerem a final da Copa do Nordeste para a capital baiana, Bahia e Vitória têm, cada um, dois desafios pela frente. E o êxito no primeiro tende a impulsionar o sucesso no segundo.

O desafio a ser impulsionado é dentro de campo. O Esquadrão e o Leão, após empatarem em 0 a 0 com Sport e Ceará, respectivamente, jogam em casa a volta da semifinal com a necessidade de vencer.

Novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Já a igualdade por outro placar classifica a equipe visitante pelo critério do maior número de gols marcados fora de casa. O Bahia joga domingo, na Fonte Nova, às 16h. O Vitória, neste sábado, 11, no Barradão, às 16h20.

O desafio que dará o impulso, por sua vez, está fora das quatro linhas. É o das torcidas, que almejam encher o estádio para empurrar suas equipes.

A galera do Bahia já está fazendo a sua parte. Às 18h de quinta-feira, 9, cerca de 16 mil ingressos já haviam sido vendidos. São 40 mil disponíveis, mil deles reservados para portadores de necessidades especiais (o restante da capacidade máxima da Fonte Nova fica restrito a camarotes e ingressos corporativos). O objetivo é superar os 23.218 pagantes do 1 a 0 sobre o paraibano Campinense na partida de volta das quartas de final.

Os rubro-negros ainda estão devendo. Por isso, sentem-se ainda mais desafiados. Em 2015, a única vez em que colocaram mais de 10 mil pessoas no Barradão foi com as 13.679 do Ba-Vi de 1º de março, pelo Baianão (apenas 3,5 mil lugares no estádio estavam reservados ao Bahia).

Até a quinta, em parte atrapalhadas pelas chuvas e difícil acesso ao estádio do Leão, as vendas passaram por pouco dos 100 bilhetes. Nada que tire a motivação rubro-negra.

"Culturalmente o torcedor do Vitória compra ingresso em cima da hora. São comportamentos distintos entre as torcidas. E ainda estamos preparando novos estímulos para os rubro-negros comparecerem neste sábado ao Barradão. Tenho certeza que eles vão responder. Nossa expectativa é de até 25 mil pessoas no estádio", comenta o gerente de marketing do clube, Anderson Nunes.

Ele ainda lembra que existem 5,1 mil sócios do Sou Mais Vitória, programa que garante ao associado a entrada nos jogos com mando do Leão.

Euforia tricolor

O Esquadrão vive um momento eufórico. Na internet e nas redes sociais, circula a campanha institucional do clube com o título "Agora é com a gente. Vamos lotar a Fonte 'Nossa'". Para empurrar ainda mais a torcida, os ingressos estão sendo vendidos até este sexta, 10, a preços promocionais, a partir de R$ 20 a inteira (R$ 10 a meia). Sábado e domingo, 12, a inteira mais barata passa a R$ 30.

Empolgado e diante dos 22 mil torcedores que foram assistir ao 0 a 0 na Ilha do Retiro, em Recife, o goleiro Douglas Pires declarou: "A torcida do Sport fez uma festa bonita, mas a nossa é maior, mais festiva e vai fazer uma festa ainda melhor no domingo. Levamos a decisão para a Fonte Nova pela torcida do Bahia e para a torcida do Bahia. Quero convidar todos para lotar a Arena e, se Deus quiser, festejar a nossa classificação".

O técnico do Leão, Claudinei Oliveira, comentou: "Nosso torcedor andou preocupado porque o Vitória foi eliminado nos últimos anos em goleadas para o Ceará. Agora, ele tem que saber que o confronto está aberto. A gente pede que ele compareça e nos incentive, a exemplo do que fizeram os cearenses no jogo de ida".

adblock ativo