Dupla Ba-Vi de cara nova no Campeonato Brasileiro

Para os baianos que respiravam Copa, chegou a hora de tirar a camisa do seu clube da gaveta e retomar à torcida para a dupla Ba-Vi. Apesar do Brasil parar para ver o Mundial, os clubes baianos preferiram focar na melhoria dos elencos para o segundo semestre. Novidades não faltam em ambos.

No Bahia, que enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, 16, na Fonte Nova, seis mudanças serão feitas em comparação ao último jogo antes do Mundial. No gol, com Lomba suspenso, Douglas Pires é o camisa 1. Entre as modificações, dois atletas que foram contratados durante a Copa estão no time: Léo Gago e Marco Aurélio.

"O Time está formado. Foi um período bom de trabalho, observei situações na equipe e o time está pronto. Levo apenas uma dúvida para resolver nos próximos dias", disse o treinador tricolor, Marquinhos Santos.

Na verdade, a dúvida é justamente com Marco Aurélio. Entre os novatos, somente Gago está regularizado. Apenas na segunda, 14, com a abertura da transferência internacional, o Bahia deu entrada para regularizarA dailton, Marco Aurélio e Kieza.

Leão

No Vitória, as mudanças no time principal são significativas. Do time que perdeu para o Sport antes da Copa, Jorginho trocou seis atletas no elenco titular.

No ataque, Dinei retomou o posto de titular com a dispensa de Souza. No meio, Richarlyson é a grande novidade, já que Cáceres permanece machucado. Na zaga, Kadu retorna, mas esbarra na mesma regularização internacional do rival Bahia. Juan também está machucado e o prata da casa Euller ganhou a vaga na ala esquerda.

Entre os novos reforços, dois são estrangeiros. O meia uruguaio Luis Aguiar esteve ontem no Barradão e deve assinar ainda esta semana. O atacante paraguaio Guilhermo Beltrán também está em solo baiano e fará exames nesta terça, 15.

Sobre as três semanas de treino, o técnico Jorginho garantiu que o Vitória será outro diante do Cruzeiro, na próxima quinta, no Mineirão. "O que vem me agradado é o empenho em tentar acertar. Os atletas se entregaram ao máximo para o Vitória sair vencedor nas partidas, ou que pelo menos os adversários tenham que suar sangue para nos vencer. Não tem apatia. Isso tem me agradado muito. Esse é o espírito do time que quer vencer. Vão ter que rebolar pra ganhar da gente", disse.

