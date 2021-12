Dupla Ba-Vi "copia" profissionais e fará final Sub-20

Assim como na categoria profissional, deu a lógica: Bahia e Vitória, donos das melhores campanhas no Campeonato Baiano Sub-20 vão medir forças no próximos dias 5 e 10 de abril para definir quem fatura o estadual.

O Esquadrãozinho bateu o Serrano por 2 a 0, no sábado, na Arena Fonte Nova, com gols de Lourival e Mateus Castro, e garantiu a vaga na final. A equipe havia vencido o jogo de ida, em Teixeira de Freitas, por 2 a 1, e somente administrou a vantagem.

Já a garotada rubro-negra goleou o Galícia por 4 a 0 no domingo, 30, e também garantiu a vaga na final do torneio. A equipe jogou por um empate para se classificar, mas Victor Guilherme, Jordi, Allyson e Léo Ceará trataram de anotar os tentos do Leão em mais uma chuva de gols para o torcedor do Vitória comemorar no final de semana.

O primeiro jogo das finais será no próximo sábado, 5, às 15h30, no estádio de Pituaçu. Como teve melhor campanha na fase de grupos, o Bahia tem a vantagem de dois resultados iguais para ficar com o título da competição.

