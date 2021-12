Dupla Ba-Vi conhece rivais no caminho para o título do Nordestão 2018

De regulamento novo para a temporada 2018, e sem o Sport, que abandonou a Liga do Nordeste e a competição, a Copa do Nordeste teve nesta quarta-feira, 6, em São Luís (MA), o sorteio de sua fase de grupos. Cabeças de chave ao lado de Ceará e Santa Cruz, por serem os clubes melhores ranqueados na CBF, Bahia e Vitória caíram nos Grupos C (com Botafogo-PB, Altos-PI e Náutico ou Itabaiana) e B (com ABC, Ferroviário-CE e Globo-RN, respectivamente.

Depois da definição dos grupos dos cabeças de chave, na ordem, foram sorteados os representantes dos potes 2 (ABC, Sampaio Corrêa, CRB e Botafogo-PB), 3: (Salgueiro, Confiança, Altos-PI e Ferroviário-CE) e 4 (CSA, Globo, Cordino x Treze e Itabaiana x Náutico).

São duas as novidades para o torneio do ano que vem. A primeira foi a realização de uma pré-Copa do Nordeste, de onde já saíram dois classificados, CSA e o Globo, que eliminaram, respectivamente, o Parnahyba e Fluminense de Feira. O minitorneio tem ainda mais dois confrontos, sem data marcada (provavelmente apenas para janeiro), com os duelos Cordino (MA) x Treze (PB) e Náutico x Itabaiana (SE).

A outra novidade está no formato da competição, com 16 times, divididos em quatro grupos, ao invés dos 20 deste ano, com cinco chaves, voltando ao que foi praticado nas temporadas 2013 e 2014. O regulamento ficou mais simples. Na fase de grupos, os quatro times jogam entre si e os dois melhores avançam às quartas de final, com a vantagem de ser mandante para os clubes classificados na 1ª colocação. Até a decisão, o mata-mata acontece sempre em duelos de ida e volta.

Premiação cresce 20%

Com menos clubes em sua fase de grupos, a Copa do Nordeste 2018 terá premiação 20% maior em relação à edição anterior: de R$ 18,5 milhões para R$ 22,4 milhões. Apenas por jogar a 1ª fase, Bahia e Vitória levarão R$ 1 milhão cada. O bônus cresce a cada fase, com mais R$ 450 mil para quem for às quartas de final, R$ 550 mil para as semi, R$ 600 mil para o vice e R$ 1,5 milhão para o campeão.

Além da premiação, os clubes não desembolsam nada para participar do torneio. Os gastos com passagens, hospedagens e arbitragem são bancados pela Liga do Nordeste.

Os Grupos do Nordestão 2018

Grupo A

• SANTA CRUZ

• CRB

• CONFIANÇA

• CORDINO OU TREZE

Grupo B

• VITÓRIA

• ABC

• FERROVIÁRIO

• GLOBO

Grupo C

• BAHIA

• BOTAFOGO-PB

• ALTOS

• NÁUTICO OU ITABAIANA

Grupo D

• CEARÁ

• SAMPAIO CORRÊA

• SALGUEIRO

• CSA

REGULAMENTO - Na fase de grupos, os quatro times jogam entre si e os dois melhores avançam às quartas de final, com a vantagem de ser mandante para os clubes classificados na 1ª colocação. Até a decisão, o mata-mata acontece sempre em duelos de ida e volta.

