Dupla Ba-Vi conhece adversários do Brasileirão Sub-20

Bahia e Vitória encerram a participação no Campeonato Brasileiro no dia 8 de dezembro, mas iniciam uma nova saga, no mesmo dia, em busca de um título nacional.

Isso porque a Federação Gaúcha de Futebol divulgou a tabela do Brasileirão Sub-20, que será disputado no Rio Grande do Sul, durante o mês de dezembro.

O Esquadrão caiu no Grupo 4 e vai estrear contra o Vasco, em horário ainda não definido. Na mesma chave estão Palmeiras, Portuguesa e Internacional.

Já o rubro-negro foi sorteado no Grupo 2, junto com Atlético-MG, Flamengo, Santos e Náutico. O Leão vai estrear também no dia 8, contra o time paulista.

Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final para os duelos de mata-mata.

A melhor campanha do Bahia na competição foi na edição de 2006, quando o tricolor conseguiu a terceira colocação. O Vitória teve melhor desempenho em 2011, quando caiu nas quartas de final.

adblock ativo