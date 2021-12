Dupla Ba-Vi conhece adversários da estreia da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 5, a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. E os adversários para a estreia da dupla Ba-Vi já foram definidos para a primeira rodada da competição que será nos dias 8 e 9 de maio. O Tricolor encara o América-MG, no Estádio Independência; enquanto o Leão terá pela frente o Sampaio Correia, no Barradão.

Além da divulgação da tabela, representantes dos 20 clubes da Segundona se reuniram na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para votar na adoção da medida em que clubes que atrasarem salários de seus jogadores poderão perder pontos na Série B. A decisão, que também foi adotada na Série A, é nomeada de Fair Play Trabalhista, e já será válida para o campeonato desta temporada.

Os valores dos ingressos também foram debatidos. Os clubes poderão cobrar no mínimo R$ 20 para as entradas, sendo R$ 10 a meia. Em comparação com a Série A, o valor mínimo é de R$ 40. Em ambas as divisões, a diretoria que desejar fazer uma promoção deve comunicar à CBF.

