Dupla Ba-Vi coloca Copa do Brasil como prioridade em 2014

A Copa do Brasil é a competição nacional mais democrática do país. Grandes surpresas, como os títulos do Juventude, Criciúma e Santo André, definem tal fama.

Apesar disso, ela não teve a atenção da dupla Ba-Vi no ano passado. Em 2013, a participação dos dois gerou polêmica por terem usado times reservas nos jogos de ida da segunda fase. O resultado foi a eliminação do Bahia para o Luverdense e do Vitória para o Salgueiro.

Segundo os novos dirigentes, em 2014 isso mudará: o torneio será prioridade. Nesta quarta-feira, 19, o Leão viaja para pegar o J. Malucelli-PR, às 19h30, e o Bahia visita o Villa Nova-MG, às 22h.

No Leão, o desejo do título passou perto em 2010. O time caiu na final para o Santos, mas engana-se quem acha que houve investimento para chegar tão perto. O time atuou quase com a mesma base de 2009.

Para este ano, o presidente Carlos Falcão pensa diferente. "O Vitória tem que focar nessas competições que, em tese, são o caminho mais curto para a Libertadores", disse. "Acho que temos condições de ser cam-peões", completou.

No Bahia, a taça nunca ficou próxima. O Esquadrão de Aço jamais passou das quartas, fase que alcançou nas edições de 1989, 90, 99 e 2002.

Segundo o presidente Fernando Schmidt, o objetivo é evoluir. "A Copa é uma das nossas prioridades para 2014. Já passou da hora de voltarmos à Libertadores", enfatizou.

Segundo os dirigentes, essa política não será repetida. "Não lembro dos detalhes para aquela decisão (de poupar atletas em 2013), mas esse ano vamos com o que temos de melhor", lembrou o gestor de futebol do Vi-tória, Raimundo Queiroz. "Foi uma decisão equivocada", respondeu o tricolor Schmidt.

História

Ao lado do Atlético-MG, o Vitória foi o clube que mais participou da competição: 24 vezes. O Bahia vem em seguida, com 22.

Para afastar surpresas desagradáveis, a dupla Ba-Vi precisa vencer na casa do adversário por dois ou mais gols de diferença e eliminar o jogo de volta. Neste caso, o Esquadrão leva vantagem. Em seis oportunidades o Bahia não precisou fazer o segundo jogo, enquanto o Vitória conseguiu tal façanha apenas três vezes.

Os representantes baianos sabem que zebras podem prejudicar o planejamento. O Vitória já foi surpreendido por clubes modestos, saindo ainda na primeira fase contra Taguatinga-DF, Baraúnas-RN e Botafogo-PB. No caso do Bahia, Ceilândia-DF e Icasa tiraram o clube ainda no início.

Para o jogo, o Leão vai mudar a zaga. Defendi e Luiz Gustavo voltam ao time. Na segunda-feira, 17, apenas os reservas treinaram. O Bahia ainda não contará com Maxi Biancucchi, que segue vetado por lesão na panturrilha. Por outro lado, o Tricolor terá os retornos de Wangler e Rafinha.

