Dupla Ba-Vi chega à final com indefinição no ataque

A dupla Ba-Vi chega à final do Campeonato Baiano com dúvidas para definir o ataque que entra em campo no jogo de ida, no próximo domingo, 30. Mas a coincidência, pelo menos neste quesito, não significa equilíbrio. Enquanto no Leão a indecisão é por um bom motivo, no Esquadrão ela acontece por um problema.

No Bahia, o drama é o fraco rendimento das opções do técnico Marquinhos Santos. Não é à toa: no Estadual, a produção é de 15 gols em 10 partidas (média de 1,5). A marca ainda rendeu um feito histórico para o Tricolor: pela primeira vez em sua existência o clube passou um Baianão sem vencer um pequeno por mais de um gol de diferença.

As peças do 'quebra-cabeça' para domingo são Maxi Biancucchi, Jeam, Rhayner e Anderson Talisca. O argentino vive o drama de ainda não ter marcado pelo novo clube, apesar dos cinco jogos pelo estadual. Jeam tem aparecido bem nos últimos jogos, mas soma apenas um gol em quatro partidas.

Os outros dois são os que têm rendido mais. Jogando quase como um centroavante, Talisca fez três gols em 10 jogos. Vice-artilheiro da equipe, Rhayner marcou dois em oito partidas. O problema é que ambos são dúvida para o clássico: o primeiro sofreu uma torção no tornozelo contra o Serrano, enquanto o segundo se recupera de lesão na panturrilha.

A dúvida só será solucionada ao longo desta semana de treinos, que começa nesta terça-feira, 1º, após folga na segunda, 31, e no domingo. Maxi pode ser a arma secreta de Marquinhos Santos. O comandante elogiou bastante a participação do atacante contra o Serrano, após voltar de contusão. Caso Talisca e Rhayner não possam jogar, Marcão e Rafinha têm chances de completar o ataque, mas correm por fora.

Dúvida cruel

No Vitória, não existem problemas, mas dúvidas na cabeça do técnico Ney Franco. A dupla consolidada no ano, Marquinhos e Dinei, perdeu credibilidade com as últimas exibições de William Henrique e Souza, principalmente na última goleada, por 6 a 0, sobre o Conquista, quando atuaram pela primeira vez juntos.

Velhos companheiros de ataque, Marquinhos e Dinei estão ameaçados. A grande questão é justamente a briga entre Pica-Pau e Marquinhos em uma das beiradas do campo. A outra será ocupada por Hugo. Em nove jogos, William deu três assistências e fez o mesmo número de gols, mas com um detalhe: ao contrário do concorrente Marquinhos, com nenhum passe decisivo e duas bolas na rede, Pica-Pau atuou na condição de titular em apenas quatro jogos. Já o prata da casa fez sete partidas entrando de primeira.

No caso de Dinei, o Caveirão Souza mostrou em dois jogos que poderá desbancar o concorrente já no duelo contra seu ex-clube. Ver os dois juntos, como o próprio Ney Franco já adiantou, não será mais possível. Ele até tentou no primeiro jogo da semifinal, contra o Conquista, mas não deu certo. Dinei tem três gols em sete jogos no Baianão. Em dois embates, Souza marcou um.

Souza e William ainda podem se beneficiar com o fator físico. Dinei e Marquinhos foram cortados no jogo anterior e ainda são dúvidas. Boa chance para uma nova parceria se solidificar e não sair mais. Porém, a decisão mesmo cabe apenas a Ney Franco, que só deve definir no final da semana.

