Dupla Ba-Vi busca título da Copa São Paulo de 2016

Nesta 47ª edição da Copa São Paulo, que começa neste sábado, 2, e termina em 25 de janeiro, os dois melhores de cada grupo na primeira fase se classificam para a etapa seguinte, diferente dos últimos anos em que apenas o primeiro colocado garantia automaticamente a vaga e os outros eram definidos pelo critério técnico - melhores segundo colocados.

Serão 112 equipes divididas em 28 grupos. A partir da segunda fase, as classificações serão decididas em jogos únicos de mata-mata. A competição também contará com uma equipe estrangeira: o Pérolas Negras, formado por jovens de um projeto social do Haiti.

Dos baianos, o Bahia foi quem chegou mais perto do título inédito, ficando com o vice-campeonato em 2011, ao perder na final para o Flamengo, por 2 a 1, gols de Frauches e Negueba (de pênalti), descontando Rafael Gladiador, de pênalti.

Em 1993, o Vitória perdeu a semifinal para o São Paulo, por 1 a 0, e ficou com o terceiro lugar, ao vencer a Portuguesa de Desportos, pelo mesmo placar.

adblock ativo