Dupla Ba-Vi busca retomada na Fonte Nova

A vida não está nada fácil tanto para Bahia como para Vitória nas suas respectivas divisões do Brasileiro. Como ou se conseguirá a recuperação, a dupla Ba-Vi ainda não sabe. Só o que está definido por ora é onde ela tentará a retomada neste final de semana: na Fonte Nova.

O Esquadrão, cinco pontos distante do G-4, confia na sua torcida lotando o estádio para vencer o Paraná, no sábado, às 18h30. Para isso, aposta numa promoção de ingressos: os setores Norte, Sul e Leste da arena custarão R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.

Já o Rubro-Negro, que terá dois duelos por lá - no , pega o Coritiba, às 21h45, pela Copa Sul-Americana, e no domingo recebe o América-MG às 18h30 pela Série A - confia no seu retrospecto na Fonte Nova, onde nunca perdeu em 13 jogos como mandante.

Os três jogos em quatro dias na Fonte Nova lembra a Olimpíada, quando a arena recebeu 10 jogos em 9 dias. Não é à toa. Segundo o diretor de marketing do estádio, Marcos Cidreira, a concessionária quer aproveitar o fato de muitos torcedores terem conhecido o campo durante os Jogos para continuar o embalo.

"Ficamos conhecidos como 'Fonte dos Gols' na Copa, isso continuou na Olimpíada e torcemos para que os times baianos mantenham o desempenho", disse Cidreira.

Promoção tricolor

Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Avaí no último sábado, que deixou o Tricolor a cinco pontos do CRB, 4º colocado, diretoria e arena querem reaproximar o torcedor. Além da promoção de ingressos de R$ 20 para os setores Norte, Leste e Sul, o sócio do clube do plano de acesso garantido poderá levar um acompanhante de graça.

"Esses preços, de R$ 20 e R$ 10, é exclusivo para esse jogo. Nunca praticamos um preço desses. Queremos encher o estádio para o Bahia alcançar o G-4", disse Cidreira.

"Também vamos fazer uma 'fan fest' na praça Sul da arena (região da ferradura) para o tricolor. Teremos uma fanfarra, mascotes, troféus de 1959 e 1988, ex-jogadores campeões pelo Bahia, toda uma festa para o torcedor antes do jogo, começando às 14h30", revelou o diretor de marketing.

Mística rubro-negra

Para o Leão, que caiu para a zona de rebaixamento após a derrota para o Corinthians, na segunda-feira, 22, a confiança é na força da equipe na Fonte Nova. Desde que o estádio foi inaugurado, em 2013, o Rubro-Negro nunca perdeu lá como mandante: são oito triunfos e cinco empates, com 29 gols marcados e 12 sofridos.

O último jogo por lá foi há quase três meses, quando empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG. "Estatisticamente, a arena tem sido positiva para o em termos de resultados. Por isso, eles escolheram jogar lá nessa partida que pode valer a saída do rebaixamento", explicou Cidreira.

"Ir jogar na arena, por si só, já é uma ação importante de marketing para o Vitória reaproximar sua torcida. É importante para alguns torcedores saber que o jogo será aqui, com conforto e segurança para mulheres, crianças, avós, enfim, toda a família", completou o diretor da arena.

Para o torcedor do Leão, o ingresso sairá por R$ 40 a inteira para os setores Norte e Leste e R$ 60 para o Oeste. Os sócios do Sou Mais Vitória dos planos ouro e prata terão acesso gratuito, respectivamente, para os setores Oeste e Leste. Quem é associado ao plano bronze do programa pagará 30% do valor do ingresso.

Para os jogos, Vitória e Fonte fecharam um contrato pontual. Não há um vínculo a longo prazo entre clube e arena, mas ambos admitem que mais duelos devem acontecer por lá até o final deste ano.

