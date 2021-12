Dupla Ba-Vi busca reabilitar jogadores a tempo do clássico

O Ba-Vi de quinta-feira, 27, válido pela semifinal da Copa do Nordeste, está batendo na porta, e Bahia e Vitória correm atrás do tempo para deixar alguns dos seus principais jogadores que vinham lesionados em condição de entrar em campo.

No caso do Bahia, o reforço pode ser no setor que fez a diferença durante o campeonato: a defesa. Em oito jogos, foram apenas dois gols sofridos, ambos na partida contra o Sergipe, vencida pelo Esquadrão por 4 a 2. Se for traçar uma média, o Bahia levou somente 0,25 gols por partida.

Boa parte desse bom desempenho se dá à boa atuação de Jackson, que desde março sofre com um problema no joelho. O jogador blindou o Bahia quando fazia dupla de zaga com Tiago, ou seja, seu retorno seria mais que bem-vindo.

Outro atleta de referência no setor de marcação do Tricolor é o volante Édson, que está de molho desde antes do último Ba-Vi por conta de uma contusão na sola do pé.

Embora o Tricolor não confirme que eles vão mesmo entrar em campo já no próximo clássico, garante que eles já estão treinando com os demais atletas do elenco.

“Jackson e Edson estão num trabalho de transição e, a partir desta segunda, 24, eles integraram o grupo. A evolução é muito boa. Agora, estamos observando o rendimento dentro de campo, as respostas deles. E vamos ver como eles vão evoluir e a confiança que eles vão passar pra gente em relação à parte prática”, disse o preparador físico do Bahia, Juninho.

Ele também disse que, mesmo de molho, os atletas nunca deixaram de fazer trabalhos de força, o que facilita o retorno para o time. Juninho também falou que a escalação dos dois é uma possibilidade.

“Embora nesse tempo a gente sempre viesse fazendo algumas situações com eles, eles nunca deixaram de trabalhar força, na academia... Mas eles ficaram nesse processo de transição. Nesse momento vai depender muito de cada um mesmo. Não adianta a gente ficar tentando achar umas respostas. Não dá ainda pra gente firmar se quinta dá ou não, mas as perspectivas são muito boas”, finalizou.

Ataque

No Vitória, os reforços também serão no ponto forte da equipe até o momento. Mesmo não fazendo uma campanha tão boa na Copa do Nordeste como o rival, durante esta temporada o setor ofensivo foi o que mais brilhou no Rubro-Negro.

No Nordestão, o time marcou 14 gols nas oito partidas disputadas até agora, o que dá uma média de 1,75 tento por jogo. Mas, se levar em consideração as oito partidas do Campeonato Baiano, o Leão balançou a rede mais 22 vezes. E, aí, a média sobe para 2,25 tentos por jogo.

Desses, nove são do atacante Kieza, que se machucou no aquecimento do último Ba-Vi e, desde então, não entrou em campo. Outro desfalque importante no setor é o meia-atacante Gabriel Xavier, que sentiu um desconforto na coxa.

A assessoria de imprensa do Vitória explicou que, com exceção do volante José Welison, que se recupera de uma cirurgia no joelho, nenhum outro jogador está entregue ao DM. O médico da equipe, Wilson Vasconcelos, disse que Kieza e Gabriel Xavier podem reforçar a equipe no Ba-Vi.

“Estamos satisfeitos com a evolução de todos. Neste momento, estão na fase de transição, onde o departamento físico termina o tratamento para entregar o atleta em plena condição de jogo. Sobre a possibilidade dos atletas jogarem a sequência de Ba-Vis, não descartamos ninguém”, disse.

A assessoria informou que Willian Farias, poupado no domingo, 23, também deve retornar ao time.

