Dupla Ba-Vi briga por vantagem em clássico no domingo

Bahia e Vitória estão classificados para as semifinais do Baianão, ambos em primeiro, aguardando apenas seus adversários. Neste sentido, o Ba-Vi do próximo domingo, 23, não seria mais que um duelo, para cumprir tabela, certo? Errado! Sob um olhar mais clínico o clássico na Arena Fonte Nova pode encaminhar o título baiano de 2014, caso ocorra outro encontro na final.

O futebol às vezes traz surpresas, mas no Estadual é quase regra: na fase de mata-mata, o time que leva vantagem de dois empates no Ba-Vi consegue o êxito. De 1997, quando o campeonato passou a adotar a regra, até a edição de 2013, apenas em 1998 o clube que teve a vantagem não conseguiu ser campeão ou passar de fase. Na época, o Vitória contava com o benefício, mas o Tricolor conseguiu virar o jogo.

Voltando a 2014, o Vitória tem 19 pontos e só precisa de mais um empate domingo para ter a vantagem em hipotética decisão com o rival. O Bahia, com 14, obrigatoriamente precisa vencer o clássico, as duas partidas na semi, além de torcer para que o rival não some mais que três pontinhos na próxima fase. Só assim o Esquadrão inverteria a possível vantagem do rival. Vale lembrar que o Leão indo para a finalíssima, obrigatoriamente teria, no mínimo, somado dois pontos nos duelos das semifinais.

Depois de 2001, quando o Bahia foi campeão, o Vitória sempre garantiu a vantagem e, consequentemente, eliminou o Tricolor. Apenas em 2012, quando o Bahia teve uma campanha melhor, enfim conseguiu tirar o jejum de 10 anos sem título, empatando os dois jogos da decisão. No Barradão, igualdade sem gols. Em Pituaçu, 3 a 3 no placar. Nas últimas edições, apenas em 2007 e 2008 não teve final. Os títulos foram decididos em quadrangulares.

A lei da vantagem não está resumido apenas às finais. Quando houve Ba-Vi nas decisões de turno ou semifinais, o direito de empatar as duas partidas prevaleceu em todos os casos. Os anos de 2006 e 2011 são exemplos. Em ambos um time do interior foi campeão e o clássico ocorreu antes do esperado. Em 2006, nas semi do primeiro turno, o Vitória venceu na Fonte Nova, por 1 a 0, mas perdeu no Barradão para o Bahia pelo mesmo placar. Papou a vaga. Em 2011, também venceu na partida de ida e pôde perder para o rival na volta pela mesma diferença de gols.

Focados

A importância de vencer o clássico é bem clara para os atletastricolores. "Temos que focar no clássico. O Ba-Vi é um jogo à parte e ninguém quer perder. Vamos trabalhar forte pela vantagem", disse Rafinha. O time novamente não terá Maxi, ainda se recuperando fisicamente depois de sofrer lesão muscular.

No lado rubro-negro, que não tem desfalques, dar satisfação ao torcedor será a meta principal no próximo domingo. "Agente precisa de um triunfo convincente. Queremos um Vitória jogando bem para o torcedor. Ninguém quer perder o Ba-Vi, mesmo que ambos estejam classificados", disse o lateral.

